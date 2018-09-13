2018-09-13T17:53:36+03:00
Общество

Пробный пуск тепла в Нижнем Новгороде в 2018 году пройдет 17 сентября

Чтобы все прошло удачно, к зиме отремонтировали 30 км сетей
Светлана СТРОКАН
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Фото: АО "Теплоэнерго". Пробный пуск – это завершающий этап подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний периодФото: АО "Теплоэнерго". Пробный пуск – это завершающий этап подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период
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С 17 сентября нижегородцев ожидает потепление. Правда, в квартирах и временное.

АО «Теплоэнерго" начнет проводить пробные пуски систем теплоснабжения с 17 сентября 2018 года. В ходе пробных топок специалисты компании проверяют оборудование котельных и работу тепловых сетей на предмет выявления возможных дефектов для их незамедлительного устранения.

Пробный пуск – это завершающий этап подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. До начала отопительного сезона будут проведены пробные пуски систем теплоснабжения от всех источников, находящихся под управлением компании.

Как говоря сотрудники «Теплоэнерго», помещения от пробного пуска прогреться не успеют, так как регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

- В рамках подготовки к отопительному периоду ремонтные и профилактические работы были выполнены на всех котельных. Гидравлические испытания прошли все сети в зоне ответственности Теплоэнерго. Сети, которые не выдержали испытаний, были отремонтированы. В рамках подготовки к зиме было отремонтировано порядка 30 км сетей. К пуску тепла мы готовы, но официально сезон стартует с выходом постановления главы города при наступлении соответствующих погодных условий. По прогнозам синоптиков норматив по старту отопительного периода будет соблюден не раньше 25 сентября 2018 года, - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Подобная двухэтапная процедура повторяется уже несколько лет. Так жилищным организациям проще регулировать и проводить наладку внутренних систем отопления, что ускоряет процесс подачи тепла в квартиры.

- По состоянию на 13 сентября уровень готовности потребителей к началу отопительного сезона достаточно высокий. По социальным объектам готовность составляет 97%, а по жилым домам около 93%, - сообщили в «Теплоэнерго».

Справка

В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.

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