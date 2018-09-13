2018-09-13T17:32:15+03:00
Общество

В план подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода внесут дополнительные предложения

Особое внимание будет уделено преображению облика города
Анастасия НАЗАРОВА
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К 2021 году предстоит реконструировать Нижегородский кремль и Художественный музейК 2021 году предстоит реконструировать Нижегородский кремль и Художественный музейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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800-летие Нижнего Новгорода неумолимо приближается. При этом в областном правительстве внезапно заговорили о необходимости актуализировать план мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейной даты на 2017-2021 годы.

На заседании правительства Нижегородской области 13 сентября и. о. министра культуры региона Татьяна Маврина сообщила, что на подготовку к 800-летию область ежегодно будет получать из федерального бюджета по 300 миллионов рублей. При этом глава региона Глеб Никитин озвучил то, о чем многие лишь подумали: этих средств будет недостаточно.

- Нам придется консолидироваться. Этот вопрос я обсуждал с руководством страны, и, надо сказать, общее понимание значимости города и целесообразности более интенсивной подготовки, в том числе федеральной поддержки, есть, - заявил губернатор.

Вместе с тем Никитин добавил, что сегодня на повестке - национальные проекты, которые потребуют огромные ресурсы федерального бюджета.

- Наша задача - встроиться и не упустить шансы, - отметил глава региона. - Надо в рамках этих госпрограмм делать акцент на мероприятиях, которые позволят улучшить условия жизни нижегородцев и преобразить облик Нижнего Новгорода.

В пример чиновник привел реконструкцию Нижегородского кремля, Щелоковского хутора и Художественного музея.

- В июле в Костроме проходил координационный совет Минкульта РФ. И нам показали местный историко-архитектурный музей с красивой благоустроенной территорией. Хочется, чтобы такой красивый кусочек появился и у нас в Нижнем Новгороде. Естественно, надо отремонтировать Художественный музей, установить систему кондиционирования и прочее. На это пойдут и областные деньги, и средства Федерации, - рассказала Маврина.

При этом она выразила надежду, что финансирование все же удастся увеличить. Тогда можно будет не только отреставрировать некоторые культурные объекты, но и построить новые.

Говоря о планируемых культурно-массовых мероприятиях, и. о. министра сообщила, что акцент будет сделан на раскрытии творческого потенциала нижегородцев, а также привлечении в город других театров и музеев, в основном федеральных.

- Мы запланировали театральный фестиваль с участием федеральных театров, в том числе Большого театра. Ожидаются и совместные проекты Художественного музея с Русским музеем и Третьяковской галереей, - уточнила Маврина.

Но не только профессионалы поучаствуют в подготовке к грандиозному празднику. В апреле 2019 года в столице Приволжья должен пройти фестиваль самодеятельных театральных коллективов.

Тем временем глава региона поручил органам исполнительной власти совместно с общественными организациями предоставить новые предложения для включения в план по подготовке и проведению празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Некоторые принялись вносить свои предложения прямо на заседании 13 сентября.

Так, уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий удивился тому, что 2020 год пройдет под эгидой науки, промышленности и образования. Без предпринимательства.

- Ярмарка работала на нижегородской земле четыреста лет! Мы гордимся торговлей и предпринимательством. Нельзя ли включить это в план? - поинтересовался бизнес-омбудсмен.

Глеб Никитин ответил утвердительно, согласившись, что это будет правильно.

- Надо сделать так, чтобы в плане на 2020 год звучали понятия «торговое наследие» и «предпринимательский дух», - добавил губернатор.

Новые предложения и идеи обсудят на очередном заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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