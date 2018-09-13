Причины неприятного запаха в Кстове не связаны с «ЛУКойлом», - пресс-служба предприятия

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-13T17:21:16+03:00

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На прошлой неделе город Кстово снова всколыхнула волна недовольства местной экологией: жители жалуются на острые химические запахи в воздухе, особенно в микрорайонах, расположенных в непосредственной близости от промзоны. Некоторые горожане предположили, что это может быть связано с технологическим процессом на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», в частности, с большой ремонтной кампанией на предприятии.

На нефтеперерабатывающем заводе подтвердили, что в сентябре на капитальный ремонт действительно остановятся 14 установок предприятия. Это событие станет беспрецедентным в масштабах отечественной нефтепереработки, как по количеству одновременно ремонтируемых объектов, там и по срокам проведения работ.

Фото: пресс-служба "Лукойла"

- На данный момент уже выведены в ремонт установки производства каталитического крекинга №1, идет подготовка к останову второго комплекса и установки первичной переработки нефти АВТ-5. При этом процесс вывода в ремонт технологических объектов не может являться причиной негативных изменений экологической обстановки, - говорится в официальном ответе пресс-службы предприятия.

По информации производственников, подготовка к «большому ремонту» происходит в плановом режиме, нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и сбросов не допущено.

Это также подтверждают результаты ежедневных замеров концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия, на границе санитарно-защитной зоны и на территории близлежащих населенных пунктов. Мониторинг проводится силами собственной аккредитованной лаборатории контроля окружающей среды, в соответствии с имеющимся разрешением на выбросы и конкретно по тем веществам, которые выбрасываются от источников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Субъективность результатов измерений при этом исключена: деятельность предприятия жестко контролируется государственными надзорными органами. Для повышения объективности контроля предприятие привлекает для проведения замеров уровней загрязнения атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах», ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Приволжскому федеральному округу, ФГБУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Результаты мониторинга государственных лабораторий также подтверждают, что по веществам, характерным для выбросов нефтеперерабатывающего предприятия, концентрации не только не превышают предельно допустимых, но и находятся на уровне ниже разрешенного.

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предпринимает все возможные усилия для снижения уровня экологической нагрузки. За прошедшие 15 лет только капитальные затраты в природоохранные мероприятия и технологии составили более девяти миллиардов рублей. В кстовской промзоне расположено около сорока предприятий нефтехимического, строительного, коммунального направления, и далеко не все они имеют такие современные технологии и такой высокий уровень контроля экологической обстановки. Что касается резких химических запахов, ощущавшихся на прошлой и на этой неделе и не характерных для нефтепереработки, определено, что источник находился вне нашего предприятия, - прокомментировали представители ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

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