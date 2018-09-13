СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-13T19:15:24+03:00

«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Через 3 месяца США грозят ужесточить экономические ограничения. Рынки лихорадит, рубль падает. Как все это повлияет на экономическое развитие страны и Нижегородской области? Эксперты из разных сфер обсудили возможные последствия санкций в Нижнем Новгороде.

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