2018-09-13T19:15:24+03:00
Экономика

«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области

Мнения экспертов – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Через 3 месяца США грозят ужесточить экономические ограничения. Рынки лихорадит, рубль падает. Как все это повлияет на экономическое развитие страны и Нижегородской области? Эксперты из разных сфер обсудили возможные последствия санкций в Нижнем Новгороде.

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«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области

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