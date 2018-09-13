«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области
Мнения экспертов – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
Через 3 месяца США грозят ужесточить экономические ограничения. Рынки лихорадит, рубль падает. Как все это повлияет на экономическое развитие страны и Нижегородской области? Эксперты из разных сфер обсудили возможные последствия санкций в Нижнем Новгороде.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Если бы санкций не было, их следовало придумать»: как повлияют новые ограничения на экономику России и Нижегородской области
00:00
00:00