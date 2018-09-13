«Нельзя исключать осеннее обострение»: кому выгодны ложные вбросы о пропавших детях в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-13T19:06:30+03:00

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С начала августа в Нижегородской области пропало три несовершеннолетних девочки. Из них нашли только семилетнюю Машу Старостину. А Машу Ложкареву и Машу Люлину все еще ищут.

При этом в соцсетях все чаще стала появляться информация о массовых похищениях детей в различных районах области. В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM узнали у координатора поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергея Шухрина о ходе поисков пропавших девочек, а также пообщались с полковником милиции в отставке Евгением Макаровым по поводу информационных вбросов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!