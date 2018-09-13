Вадим Власов: «Ремонт Мызинского моста идёт с опережением графика»
Министр транспорта региона рассказал, что лично читает и отвечает на все вопросы и жалобы нижегородцев
министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим ВласовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
Когда появится развязка Неклюдово-Золотово? Как проходит ремонт Мызинского моста? Какие дороги отремонтируют в регионе в следующем году? Когда будет создана трехмерная компьютерная модель дорог Нижегородской области? На эти и другие вопросы ответил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Вадим Власов: «Ремонт Мызинского моста идёт с опережением графика»
00:00
00:00