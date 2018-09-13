«На Чкалова — тулуп, а вокруг елки — каток и палатки с глинтвейном»: нижегородцы высказали пожелания, что хотели бы видеть на главной площади города в Новый год

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-13T16:46:33+03:00

По мнению нижегородцев, елки последних лет в Нижнем Новгороде были "премерзкие" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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«Не совсем обычно фото для сентября. Но осень - это ещё и время подготовки к новогодним праздникам. Хочу спросить у самих нижегородцев: нужно ли менять нашу главную ёлку на площади Минина и Пожарского? Или совсем не это в празднике главное?», — поинтересовался у жителей Нижнего Новгорода на своей странице в соцсети глава города Владимир Панов.

Отклики не заставили себя долго ждать, ведь, по мнению пользователей, елки последних годов на площади Минина были «премерзкие»:

- Было бы здорово увидеть на главной площади каток для массовых катаний, но не такой маленький как был на площади Маркина в прошлые новогодние праздники, — высказался Алексей Ларин.

Кто-то посчитал, что какой бы красивой елка не была, все может испортить бесснежная зима. Поэтому было бы не лишним сообразить план Б на этот случай.

- Сделайте конкурс горок между парками и районами. Нет больше счастья зимой чем кататься с горок, — посчитал Павел Петров.

- Чкалову - тулуп, шапку и бороду! Оленя на Нижневолжской нарядить в новогоднее с колокольчиками!

Были и те, кто высказались против новой елки. Якобы, не главная это проблема в городе и лучше сэкономить. А проблемы если и есть, то с иллюминацией на центральных городских площадях.

Какое из предложений «выстрелит» пока неизвестно. Но в посте мэра города есть заманчивая приписка — «мы обязательно учтем самые интересные предложения».