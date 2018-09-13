Нижегородский тайбоксер по прозвищу "Шпора" готовится к тяжелому бою в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-13T16:02:55+03:00

Конструкция ринга, на котором будет биться боксер, сделана в родном городе Артема Пашпорина — Богородске

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12 сентября нижегородский тайбоксер из Богородска Артем Пашпорин подписал контракт на бой со своим соперником Арби Эмиевым. Схватка Пашпорина и Эмиева 4 ноября в городе Рошаль Московской области обещает стать главным событием фестиваля «Рыцари ринга Подмосковья».

Менее чем через два месяца, в День народного единства Артем Пашпорин и Арби Эмиев проведут пятираундовый поединок по правилам тайского бокса. На кону будет стоять титул чемпиона одной из старейших бойцовских организаций России - S-1 в весе до 71 кг.

- На турнирах S-1 в разные годы бились известные российские тайбоксеры: Джабар Аскеров, Максим Гречкин, Сергей Веселкин. Для меня почетно выступить здесь в главном бое вечера, - отметил Артем Пашпорин сразу после того, как поставил автограф под соглашением. – 4 ноября я приеду сюда за новым поясом. Не сомневаюсь, что меня ждет тяжелейший поединок. Думаю, наш бой с Эмиевым не продлится все пять раундов и закончится досрочно! — сообщил Артем.

Фото: организаторы турнира "Рыцари ринга Подмосковья". Максим Виноградов,тренер Артема, считает, что ринг, сделанный в Богородске должен помочь "Шпоре" победить

«Шпора» также отметил, что видел немало боев Эмиева и ожидает, что поединок может получиться грязным:

- Арби часто выходит за рамки правил. Я готов к тому, что наш бой будет грубым. Сам я планирую работать жестко, но исключительно в пределах дозволенного.

Если классические правила тайского бокса Пашпорину и Эмиеву знакомы отлично, то площадка, на которой пройдет эта схватка, будет непривычной. Все бои турнира в Рошале проводятся на шестиугольном ринге.

Фото: организаторы турнира "Рыцари ринга Подмосковья". Артем видел немало боев Эмиева и ожидает, что поединок может получиться грязным

Но, по словам тренера и менеджера Артема Пашпорина Максима Виноградова, нестандартный ринг никак не скажется на геймплане «Шпоры»:

- Артем всегда старается занять центр ринга и это делается для того, чтобы загнать соперника в угол. В шестиугольном ринге у нас будет на две возможности больше.

Как оказалось, конструкция ринга была изготовлена в Богородске – родном городе Артема Пашпорина. И этот факт, безусловно, придает сил «Шпоре» и его команде.

- Артем и ринг сделаны из одного металла! – отметил Максим Виноградов. – Пашпорин будет боксировать почти дома!

А сам «Шпора» заявил, что ждет приезд большой группы поддержки из Нижнего Новгорода, но также отметил, что и в Московской области у него есть фанаты.