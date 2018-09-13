Стратегия-2035: Центр «Сириус», «Аэропорт-Сити» и религиозный туризм

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-13T14:00:28+03:00

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В единый день голосования 9 сентября нижегородцы выбирали не только губернатора и депутатов разного уровня, но и голосовали за Стратегию развития Нижегородской области. В создании этого документа принимали участие свыше 400 экспертов в самых разных сферах деятельности. За нее в ходе выборов проголосовало 471 603 нижегородца. «Комсомолка» изучила, что ждет жителей Нижегородской области в ближайшие 17 лет.

Наука

Планируется создать единый Центр координации и управления научно-технической деятельностью. В нем по принципу «одного окна» разработчики смогут получать помощь на самых разных этапах реализации проекта – от поиска средств на научные исследования до содействия в продаже готовых изделий.

Образование

В регионе на основе государственно-частного партнерства планируется создать сеть детских технопарков «Кванториум», где дети смогут обучаться техническим наукам по разным направлениям – «Автоквантум», «Энерджиквантум», IT-квантум и другие. В дальнейшем они должны перерасти в детский Наукоград – уникальный город будущего с техническим парком чудес формата «Кварк» и «Галилео», экспериментальными городами роботехники, космической и земной энергетики, а также выставкой раритетной и современной техники, произведенной на нижегородских предприятиях. Одновременно с этим в Нижегородской области планируется создать региональный образовательный центр по образцу центра «Сириус». С его помощью собираются выявлять и развивать таланты одаренных детей. В этом закрытом городе дети будут обучаться круглогодично.

Спорт

Помимо уже ставших привычными для Нижегородской области ФОКов, в регионе появится совершенно новая площадка для отдыха – спортивно-патриотический субкластер на территории Гребного канала и парка Победы. Новый комплекс будет включать в себя круглогодичный горнолыжный комплекс или открытый склон с искусственным покрытием, крытый картодром, открытую трассу для картинга, лазертаг, центр автомотоспорта, лагерь выживания и веревочный парк.

Одновременно с этим большое внимание будет уделяться и строительству крупных спортивных сооружений для профессионального спорта. В частности, в ближайшие годы в регионе планируется завершить строительство трамплина К-60 и возвести спортивный комплекс с 50-метровым бассейном и бассейном для водного поло. В дальнейших планах властей реконструировать дворец спорта «Нагорный» и построить его третью очередь с тренировочной ледовой ареной для шорт-трека, фигурного катания и хоккея, построить лыжно-биатлонную трассу и легкоатлетические манежи в крупных городах региона.

Отдельным проектом прописано создание кластера с паломническими центрами в монастырях областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Туризм

Среди всех видов туризма, представленных в регионе, основное внимание в стратегии уделено религиозному. Отдельным проектом здесь прописано создание кластера с паломническими центрами в монастырях области и селах, откуда были родом патриарх Сергий, патриарх Никон и протопоп Аввакум. В рамках этого проекта планируется отремонтировать железнодорожный вокзал и автостанцию в Дивееве, реконструировать дороги и создать гостинично-туристские комплексы.

В остальных туристических местах планы куда скромнее. К примеру, в самом Нижнем Новгороде планируется построить сеть фуникулеров, в том числе кремлевского и похвалинского. Кроме того, в планах областных властей реставрация и развитие музея деревянного зодчества «Щелоковский хутор». В изначальной версии стратегии были также планы по строительству нижегородского варианта «Диснейленда» - «Пушкинлэнда» в Большом Болдине и восстановление усадьбы Подвязье в Богородском районе. Однако из окончательной версии документа эти планы исчезли.

Дороги

В ближайшие несколько лет в регионе планируется построить автомобильную дорогу Нижний Новгород – Воронеж и Нижний Новгород - Самара, участок высокоскоростной магистрали «Москва - Нижний Новгород - Казань». Также планируется развивать порт в городе Бор с перспективой развития железнодорожных и автоперевозок, порт в Балахне с перспективой создания контейнерного терминала и аэропорты малых городов, в том числе в Сарове. Будут развиваться и автомобильные дороги – планируется построить обходы Нижнего Новгорода, Балахны, Арзамаса, Лукоянова, Лыскова и других городов.

Общественный транспорт

В планах областных властей максимально приблизить по уровню комфорта общественный транспорт к личному. А для этого будет создан максимальный приоритет общественному транспорту – выделенные полосы, скоростные линии, система пригородного железнодорожного сообщения. Одновременно с этим планируется развивать систему водного скоростного судоходства на территории города и области.

Территории вокруг аэропорта «Стригино» в планах развития области отводится особая роль.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Аэропорт-Сити»

Территории вокруг аэропорта «Стригино» в планах развития области отводится особая роль. Здесь планируется создать «Аэропорт-Сити», который в дальнейшем перерастет в еще более гигантскую структуру – Аэротрополис. Этот проект базируется на строительстве ВСМ, станция которой будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта. Тут же планируется развивать конгресс-центр, гостиничные комплексы, зоны беспошлинной торговли. Есть перспективы развития круизного туризма при условии создания причальной инфраструктуры в районе аэропорта.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Щетинина, представитель экспертно-координационной группы по обсуждению Стратегии, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области

- Голосование за Стратегию нам показало те приоритеты, которые люди считают важными. Теперь нам вместе ее реализовывать. Впереди обсуждение конкретных программ, технологий, планов, дорожных карт, которые позволят нам не просто говорить о тех глобальных направлениях, целях и задачах, которые отражены в Стратегии, а которые позволят нам определить конкретные промежуточные результаты и достигать их, чтобы каждый житель Нижегородской области почувствовал на себе, что же значит реализация Стратегии развития региона.