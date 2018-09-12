2018-09-12T19:33:02+03:00
Академия спорта

Выездная серия «Торпедо»: ждать продолжения успешного старта сезона?

Обсудили первые игры «автозаводцев» с главным редактором портала Allhockey.ru Евгением Сафоновым
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Четыре победы в четырех играх - такой результат выдал ХК «Торпедо» на старте сезона КХЛ. Фото: ХК «Торпедо»Четыре победы в четырех играх - такой результат выдал ХК «Торпедо» на старте сезона КХЛ. Фото: ХК «Торпедо»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Четыре игры – четыре победы. Такой результат выдал ХК «Торпедо» на старте сезона КХЛ, завершив домашнюю серию со 100-процентным результатом. Главный редактор портала Allhockey.ru Евгений Сафонов проанализировал игровые моменты в программе «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Выездная серия «Торпедо»: ждать продолжения успешного старта сезона?

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