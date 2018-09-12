Владимир Загайнов: «Нижегородская область на 100% обеспечивается высокотехнологичной медицинской помощью»
По словам главного специалиста по хирургии ПОМЦа, в регионе активно развивается медицинский туризм
Главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра Владимир ЗагайновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Владимир Загайнов в проекте Руслана Станчева «Герои Волги» рассказал медицинском туризме, новых методах лечения диабета у детей и высокотехнологичной медпомощи.
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Владимир Загайнов: «Нижегородская область на 100% обеспечивается высокотехнологичной медицинской помощью»
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