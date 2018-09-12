Социолог Александр Прудник: «В крупных городах резко снизилась политическая вовлеченность жителей»
Анализ выборов губернатора Нижегородской области – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Социолог Александр Прудник: «В крупных городах резко снизилась политическая вовлеченность жителей»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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9 сентября состоялись выборы губернатора Нижегородской области. Первая волна политической лихорадки прошла, время для взвешенного анализа. Свое видение этого избирательного цикла представил социолог Александр Прудник в программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Социолог Александр Прудник: «В крупных городах резко снизилась политическая вовлеченность жителей»
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