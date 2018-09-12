Социолог Александр Прудник: «В крупных городах резко снизилась политическая вовлеченность жителей»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T19:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября состоялись выборы губернатора Нижегородской области. Первая волна политической лихорадки прошла, время для взвешенного анализа. Свое видение этого избирательного цикла представил социолог Александр Прудник в программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!