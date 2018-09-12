На антивандальные туалеты - 170 миллионов, на новую ливнёвку - 20 миллиардов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T19:28:26+03:00

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Общественные туалеты, мусор на кладбищах и ливневая канализация. Темы, может быть, не очень приятные, но с другой стороны – это тоже часть нашей городской жизни. Именно их вчера обсудили депутаты на заседании комиссии по экологии в Гордуме. О состоянии ливнёвок, планах по закупке общественных туалетов и требуемых на такую роскошь денег – в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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