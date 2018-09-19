2018-09-19T13:52:16+03:00
Общество

Нижегородцев ждет удивительное астрономическое явление

Марс и Сатурн приблизятся к Луне, и их можно будет увидеть невооруженным глазом
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцев ждет удивительное астрономическое явлениеНижегородцев ждет удивительное астрономическое явлениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Удивительное астрономическое явление – сближение Луны с Марсом и Сатурном могут наблюдать нижегородцы, не выходя из дома. Увидеть все это можно невооруженным глазом вечером после захода Солнца при ясной погоде. При этом смотреть рекомендуется смотреть на юго-западный горизонт.

- Что такое сближение? Это когда одно космическое тело проходит рядом с другим. Например, Марс выше Луны, либо Луна выше Марса, либо находится слева или справа, то есть это тесное расположение двух или более космических объектов на звездном небе. Тесно, значит мы на небесной сфере видим их рядом. Но это не значит, что они находятся близко друг другу. В этом случае небольшим является именно угловое расстояние между небесными телами, - объяснил «Комсомолке» заведующий научно-исследовательским отделом нижегородского Планетария Николай Лапин.

Вплоть до 20 сентября, взглянув вечером на небо, вы увидите растущую Луну, а недалеко от нее располагается яркая звезда. Это и есть Марс. С Сатурном немого сложнее. Он тоже находится недалеко от Луны, но не такой яркий, как Марс.

Подобные явления бывают несколько раз в году. Следующее сближение планет произойдет в декабре – Марс окажется рядом с Нептуном. Правда. Увидеть их вместе невооруженным глазом не получится.

- Нептун не видно невооруженным глазом, - рассказала Николай Лапин. - Но если настроить телескоп на Марс, то можно будет увидеть и Нептун.

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