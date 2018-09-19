Самолеты, прилетающие в Нижний Новгород, не дают спать нижегородцам по всему городу

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-19T10:53:51+03:00

Рев моторов слышно и в центре города, и на окраинах

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Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде начал активно развиваться. Каждый год количество самолетов, прилетающих в наш город, увеличивается. Но вместе с тем растет и недовольство местных жителей, над домами которых самолеты заходят на посадку.

- В Печерах, как будто немцы сейчас начнут атаку, - возмущается Наталия Лезина.

- Над домом в Печерах уже так низко летают, что можно прочитать бортовой номер, а аэропорт как бы далеко находится, - подтвердил Игорь Сочин. - Раньше самолеты летали далеко от дома, а теперь чуть ли не в метре от него, причем началось все в этом году. Ладно взрослые, а если дети маленькие спят и рядом такая хрень летит низко, проснутся же.

- И на Зайцева, и на телеграфке подобные шумы пугают мою кошку, - написала Ирина Баранова.

- В Ленинском районе то же самое, очень низко летают, - присоединилась к обсуждению Марина Тучина.

- В Советском районе тоже стало слышно гул самолетов, - сообщила Наталья Данилова.

- Не то чтобы мешают, просто каждый раз немного страшненько, что самолет упадет на дом, - посетовала Любовь Орехова.

Жалуются на рев моторов и жители Сормовского района, которых самолеты будят по ночам. И даже на Бору самолеты стали частыми гостями.

«Комсомлльская правда» - Нижний Новгород» обратилась в аэропорт «Стригино» для разъяснения ситуации. Однако там сказали, что маршрутами самолетов занимается Росавиация. Однако подтвердили, что количество самолетов, которые прилетают в Нижний Новгород, в этом году действительно увеличилось.

Заинтересованные нижегородцы, которые отслеживают прилетающие самолеты по специальному трекеру, заметили, что в Нижнем Новгороде появились новые маршруты: заход над Печерами через Мещеру, и второй через Бор и Сормово.

Однако специалисты разъяснили «Комсомолке», что пассажирские самолеты не очень шумные

- Если будет пролетать «Боинг», то вы почти ничего не услышите, - рассказал источник. – Шум часто создает Ил-76. В «Стригино» их прилетает достаточно много: это самолеты «Сокола» или Росгвардии.

Однако, если шум самолетов очень сильно мешает, то нижегородцы могут пожаловаться на него в Росавиацию.