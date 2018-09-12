2018-09-12T17:42:04+03:00
Общество

Жителям Автозаводского района прочистили трубы после жалоб на вонючую воду

Причины появления запаха до сих пор не установлены
Юлия ИСАЕВА
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Жителям Автозаводского района прочистили трубы после жалоб на вонючую водуЖителям Автозаводского района прочистили трубы после жалоб на вонючую водуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе в соцсетях появились гневные сообщения от жителей Автозаводского района. Они пожаловались на ужасный запах горячей воды. Как оказалось, на эту проблему все-таки обратили внимание, и даже устранили ее.

- Запах воды был установлен в четырех домах на улице Мончегорская и Молодежном проспекте. Проблема была зафиксирована почти месяц назад. Как только это произошло, администрация Автозаводского района оперативно обратилась в Роспотребнадзор для проведения проверки, - заявил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации Павел Марков в ходе заседания постоянной комиссии думы по городскому хозяйству.

Он добавил, что причины появления запаха пока неизвестны, в этом разбирается ресурсоснабжающая организация. Обращение в их адрес уже направлено. По словам Маркова, причину нужно искать во всей системе водоснабжения.

- Скорее всего, речь идет о застое в системе горячего водоснабжения, - считает директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации.

Также было добавлено, что в домах, откуда поступали жалобы, была проведена промывка сетей горячего водоснабжения. При этом мониторились жалобы, больше на горячую воду перестали жаловаться.

- Специалистами проведен отбор проб горячей воды, поставляемой предприятием «Автозаводская ТЭЦ», в точках водоразбора в ряде многоквартирных жилых домов, согласно поступившим обращениям жителей, - прокомментировал ситуацию технический директор филиала «Нижегородский» компании «ЕвроСибЭнерго–распределенная генерация» Игорь Шабанов. - По результатам исследований, вода, подаваемая потребителям Автозаводского района Нижнего Новгорода, в части химических и бактериологических показателей соответствует требованиям СанПиНа. Превышение предельных концентраций не выявлено – запах в пределах нормы (не более двух баллов), патогенные загрязнения отсутствуют, общее микробное число в норме.

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