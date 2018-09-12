96% многоквартирных домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-12T17:17:33+03:00

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Порядка 96% домов Нижнего Новгорода получили паспорта готовности к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии думы по городскому хозяйству сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации Павел Марков.

По его словам, на сегодняшний день в 98% домах уже выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Этот показатель аналогичен показателю прошлого года, работы идут в соответствии с графиком.

Говоря о ресурсоснабжающих организациях, Марков отметил, что проведены испытания 99% общего количества сетей. Также на 248 котельных из 250 закончен профилактический ремонт. Практически проведены ремонтные работы, запланированные в рамках годового плана – 164 объекта.

- Объем замены тепловой сети ресурсоснабжающими организациями 48 домов составил 92%. Отдельно отмечу, что существует проблема со сроками ремонта систем теплоснабжения, - добавил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации.

Он пояснил, что пока еще не завершены работы в 52 домах. Но подрядчики должны выполнить их в кратчайшие сроки. Вопрос находится на контроле.