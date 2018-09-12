2018-09-12T16:50:16+03:00
Общество

"Нижегородцы должны быть в премьер-лиге": Станислав Черчесов принял участие в обсуждении перспектив развития футбола в Нижегородской области

Главный тренер сборной России по футболу и и.о.президента РФС Александр Алаев с рабочим визитом посетили Нижегородскую область
Светлана СТРОКАН
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Станислав Черчесов и Александр Алаев приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнираСтанислав Черчесов и Александр Алаев приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнираФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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11 сентября 2018 главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и и.о.президента РФС Александр Алаев посетили матч между молодежными сборными России и Сербии.

12 сентября 2018 года в Городецком районе Станислав Черчесов и Александр Алаев приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнира зоны "Приволжье" первенства России по футболу среди юношей 2001 года рождения.

Также состоялось обсуждение перспектив развития футбола в Нижегородской области, в котором приняли участие руководители всех федераций, входящих в МРО «Поволжье».

- Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом году ФК «Нижний Новгород» достаточно успешно выступает, хотелось бы, чтобы он был представлен в премьер-лиге, - подчеркнул Станислав Черчесов.

- Поволжье – футбольный регион, здесь успешно прошел чемпионат мира и много профессиональных клубов. Это кузница кадров и благодатная земля для футбола.», - отметил и.о.президента РФС Александр Алаев. «Вчерашний матч Россия-Сербия, поставивший рекорд посещаемости, показал насколько востребовано наследие Чемпионата мира. Мы обязательно вернемся в Нижний Новгород с национальной сборной!, - добавил Александр Алаев.

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