Капремонт фонтана на улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде запланирован на 2019 год
Минувшее лето порадовало нижегородцев хорошей погодой, однако теплые деньки прошли, а фонтан на улице Рокоссовского в Советском районе так и не заработал. По мнению жителей, так быть не должно!
- Фонтан не работает третий год, - пожаловались горожане в соцсетях. - Такие объекты должны украшать город, а не уродовать забытыми развалинами.
Жители обращались в районную администрацию, однако ответа не поступало.
Есть надежда, что фонтан на Рокоссовского заработает в 2019 годуФото: СОЦСЕТИ
В управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района «Комсомольской правде» сообщили, что в 2017 году был выполнен текущий ремонт фонтана на улице Рокоссовского, в пределах выделенного финансирования.
А вот 17 августа этого года специальная комиссия решила, что в целях безопасности граждан надо законсервировать фонтан из-за неисправности электроснабжения и разрушения чаши фонтана до проведения капремонта.
В администрации также уточнили, что капитальный ремонт запланирован на 2019 году (при условии, что работы появятся в статье расходов). Там надо заменить водо- и электроснабжение, а также восстановить недостающую плиточную облицовку.
Брусчатка около лестницы на Аллее славы разваливается на глазахФото: СОЦСЕТИ
При этом местных жителей беспокоит состояние брусчатки около лестницы на Алее славы по улице Рокоссовского. Она разваливается буквально на глазах. Ходить страшно!
- Данный участок содержит подрядная организация ООО «КМК-Строй Инжиниринг». В настоящее время ремонт брусчатки включен в план работ и будет выполнен до конца октября 2018 года, - заявили «Комсомолке» в районной администрации.
Дорожное покрытие обещают отремонтировать этой осеньюФото: СОЦСЕТИ