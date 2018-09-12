2018-09-12T15:27:14+03:00
Общество

Капремонт фонтана на улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде запланирован на 2019 год

А вот брусчатку неподалеку обещают привести в порядок этой осенью
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2017 году сначала выполнили текущий ремонт фонтана, а затем его законсервировалиВ 2017 году сначала выполнили текущий ремонт фонтана, а затем его законсервировалиФото: СОЦСЕТИ
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Минувшее лето порадовало нижегородцев хорошей погодой, однако теплые деньки прошли, а фонтан на улице Рокоссовского в Советском районе так и не заработал. По мнению жителей, так быть не должно!

- Фонтан не работает третий год, - пожаловались горожане в соцсетях. - Такие объекты должны украшать город, а не уродовать забытыми развалинами.

Жители обращались в районную администрацию, однако ответа не поступало.

Есть надежда, что фонтан на Рокоссовского заработает в 2019 году Фото: СОЦСЕТИ

Есть надежда, что фонтан на Рокоссовского заработает в 2019 годуФото: СОЦСЕТИ

В управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района «Комсомольской правде» сообщили, что в 2017 году был выполнен текущий ремонт фонтана на улице Рокоссовского, в пределах выделенного финансирования.

А вот 17 августа этого года специальная комиссия решила, что в целях безопасности граждан надо законсервировать фонтан из-за неисправности электроснабжения и разрушения чаши фонтана до проведения капремонта.

В администрации также уточнили, что капитальный ремонт запланирован на 2019 году (при условии, что работы появятся в статье расходов). Там надо заменить водо- и электроснабжение, а также восстановить недостающую плиточную облицовку.

Брусчатка около лестницы на Аллее славы разваливается на глазах Фото: СОЦСЕТИ

Брусчатка около лестницы на Аллее славы разваливается на глазахФото: СОЦСЕТИ

При этом местных жителей беспокоит состояние брусчатки около лестницы на Алее славы по улице Рокоссовского. Она разваливается буквально на глазах. Ходить страшно!

- Данный участок содержит подрядная организация ООО «КМК-Строй Инжиниринг». В настоящее время ремонт брусчатки включен в план работ и будет выполнен до конца октября 2018 года, - заявили «Комсомолке» в районной администрации.

Дорожное покрытие обещают отремонтировать этой осенью Фото: СОЦСЕТИ

Дорожное покрытие обещают отремонтировать этой осеньюФото: СОЦСЕТИ

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