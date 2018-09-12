"Пожар на "Карбохиме" ликвидирован": спасателям, работающим на месте происшествия в Дзержинске, удалось обезопасить нижегородцев от последствий пожара
Крупный пожар произошел в Дзержинске на химическом предприятии "Карбохим" 12 сентября. Огонь вспыхнул из-за разлитого растворителя и поглотил 800 квадратных метров завода.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. На месте работали 50 спасателей и 14 единиц техники
На месте пожара работали 50 спасателей и 14 единиц техники. Одного пострадавшего удалось госпитализировать с ожогами, другого спасти не удалось.
Огонь был ликвидирован в 12:40. Через 20 минут сотрудники пожарной службы устранили последствия пожара.
Пожар на Дзержинском "Карбохиме".
Между тем, в связи с пожаром на заводе «Карбохим» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проверку проб воздуха.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Полностью ликвидировать последствия удалось в 13:00
На месте происшествия рассказал о причинах и последствиях пожара врио начальника Главного управления Валерий Синьков.
Напомним, сообщение о происшествии на предприятии поступило 12 сентября в 10:23, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Пожару была присвоена вторая степень опасности. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.
Комментарий по пожару на Дзержинском предприятии.