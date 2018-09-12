"Пожар на "Карбохиме" ликвидирован": спасателям, работающим на месте происшествия в Дзержинске, удалось обезопасить нижегородцев от последствий пожара

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-12T15:20:11+03:00

Сейчас специалисты исследуют воздух на границе жилой зоны

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Крупный пожар произошел в Дзержинске на химическом предприятии "Карбохим" 12 сентября. Огонь вспыхнул из-за разлитого растворителя и поглотил 800 квадратных метров завода.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. На месте работали 50 спасателей и 14 единиц техники

На месте пожара работали 50 спасателей и 14 единиц техники. Одного пострадавшего удалось госпитализировать с ожогами, другого спасти не удалось.

Огонь был ликвидирован в 12:40. Через 20 минут сотрудники пожарной службы устранили последствия пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/668477" frameborder="0"></iframe> Пожар на Дзержинском "Карбохиме".

Между тем, в связи с пожаром на заводе «Карбохим» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проверку проб воздуха.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Полностью ликвидировать последствия удалось в 13:00

На месте происшествия рассказал о причинах и последствиях пожара врио начальника Главного управления Валерий Синьков.

Напомним, сообщение о происшествии на предприятии поступило 12 сентября в 10:23, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Пожару была присвоена вторая степень опасности. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.