2018-09-12T15:20:11+03:00
Общество

"Пожар на "Карбохиме" ликвидирован": спасателям, работающим на месте происшествия в Дзержинске, удалось обезопасить нижегородцев от последствий пожара

Сейчас специалисты исследуют воздух на границе жилой зоны
Светлана СТРОКАН
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожар поглотил 800 квадратных метров зданияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожар поглотил 800 квадратных метров здания
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Крупный пожар произошел в Дзержинске на химическом предприятии "Карбохим" 12 сентября. Огонь вспыхнул из-за разлитого растворителя и поглотил 800 квадратных метров завода.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. На месте работали 50 спасателей и 14 единиц техники

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. На месте работали 50 спасателей и 14 единиц техники

На месте пожара работали 50 спасателей и 14 единиц техники. Одного пострадавшего удалось госпитализировать с ожогами, другого спасти не удалось.

Огонь был ликвидирован в 12:40. Через 20 минут сотрудники пожарной службы устранили последствия пожара.

Пожар на Дзержинском "Карбохиме".

Между тем, в связи с пожаром на заводе «Карбохим» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проверку проб воздуха.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Полностью ликвидировать последствия удалось в 13:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Полностью ликвидировать последствия удалось в 13:00

На месте происшествия рассказал о причинах и последствиях пожара врио начальника Главного управления Валерий Синьков.

Напомним, сообщение о происшествии на предприятии поступило 12 сентября в 10:23, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Пожару была присвоена вторая степень опасности. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

Комментарий по пожару на Дзержинском предприятии.

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