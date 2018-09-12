«Мама, это самый ужасный день в моей жизни»: 5-летняя нижегородка несколько раз получила по лицу от воспитательницы детсада

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-12T12:38:43+03:00

5-летняя нижегородка несколько раз получила по лицу от воспитательницы детсада Фото: СОЦСЕТИ

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Пятилетнюю Сашеньку в садике знают многие: дружелюбная, активная, улыбчивая, - у нее много подружек, она не хулиганит и не дерется, ведет себя спокойно. Несколько дней назад девочка вернулась домой и ошарашила родителей новостью.

- Я не хочу больше идти туда, в эту группу, - сказала она. Обеспокоенные родители решили выяснить, что стало причиной. Оказалось, что Сашу несколько раз ударила воспитательница. Как рассказал «Комсомольской правде» отец девочки Андрей Кокарев, причиной случившегося стала кисточка для рисования. Именно из-за нее Саша и получила по лицу.

«В этом садике многое скрывают»

Все началось с того, что группу, в которой была Саша, распределили на второй этаж на три дня из-за ремонтных работ. До этого с Мариной Романовой (имя и фамилия воспитательницы изменены) девочка не общалась.

- Еще в самый первый день в новой группе Саша сказала, что не хочет туда идти, на второй тоже. А на третий пришла и говорит: «У меня самый ужасный день моей жизни был в садике». Оказалось, ее воспитательница три раза ударила по лицу, а другого мальчика – два раза, - поделился Андрей Кокарев.

По словам мужчины, в садике причиной случившегося назвали кисточку для рисования, которую Саша якобы засунула в нос.

- Она сказала нам, что просто водила мягкой стороной кисточки по кончику носа. Проверяла, щекотно будет или нет, - ссылается Андрей на слова дочери.

Мужчина сообщил, что этот случай – не первый в детском саду №410.

- В этом садике многое скрывают. Родители что только ни рассказывают, как только я пообщался со СМИ, они сразу заднюю включили, говорят, сам разбирайся. По словам одного из родителей, весной эта же воспитательница девчонку за уши оттаскала, но дело полюбовно решили в тот же день, до заведующей не дошло, - пояснил Андрей.

Он добавил, что сейчас Марина Романова при камерах под запись с ним разговаривать не хочет. А без фиксирования мужчина не желает.

«Она никого не ударяла»

У заведующей детским садом №410 Елены Горячковой есть другая версия событий. Она отрицает, что Романова била своих воспитанников.

- А что произошло? Она никого не ударяла, - уверенно ответила «Комсомолке» заведующая. Она рассказала, что остальные дети, присутствующие в тот момент в группе, заявили, что Саша была виновата сама – она засунула в нос кисточку.

- Кисточка была удалена воспитателем. А то, что нос находится на лице ребенка, это все естественно, поэтому понятно, что до лица дотронулись, - прокомментировала женщина.

Кроме того, она уверена, что никаких побоев не было. По ее словам, Романова работает в детском саду давно, и никаких нареканий со стороны родителей никогда не было.

Фото: официальный сайт детского сада №410

- Родители хотят, чтобы она продолжила работать в детском саду, у меня все разговоры с ними запротоколированы. Строить показания только по словам одной девочки – это не рационально, согласитесь? – сказала Горячкова.

Пострадал ли мальчик, о котором сказала Сашенька? Об этом заведующая не знает.

- С его мамой мы разговаривали буквально вчера. Она подтвердила, что ребенок у нее неспокойный, мог похулиганить, а после того, как его отругали, заплакать, - подытожила женщина.

«Мы уже написали заявление»

Тем временем Кокаревы уже написали заявление в полицию.

- Мы отнесли его в тот же день, в пятницу, в отдел по делам несовершеннолетних, - сказал папа Саши.

Правоохранители уже разбираются в том, что произошло.

- В отдел №3 по Ленинскому району действительно поступало заявление от Андрея Кокарева. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду.

Однако Романова до сих пор продолжает работать с детьми.

- Пока еще никакого заявление об увольнении она не писала, - сказала заведующая.

Сейчас Сашеньку перевели обратно в родную группу к родному воспитателю. Она уже не боится ходить в детский сад и пытается забыть случившееся, как страшный сон.