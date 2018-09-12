2018-09-12T11:32:22+03:00
Общество

Самые красивые болельщицы матча Россия - Сербия в Нижнем Новгороде

"Комсомольская правда" нашла фотографии красоток в соцсетях и готова поделиться
Светлана СТРОКАН
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На стадионе присутствовали 38 763 зрителейНа стадионе присутствовали 38 763 зрителейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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После прошедшего чемпионата мира по футболу быть болельщиком модно и престижно. Так уж сложилось, что футбол — мужской вид спорта. Разные страны, разные стереотипы поведения, мышления, разные традиции влияют на принадлежность этой игры только мужчинам. Но переполненные стадионы и улюлюканье фанатов все больше притягивают на игру и представильниц слабого пола. Все больше девушек начинает понимать, что футбол - это не просто "догонялки" за мячом.

Если еще буквально несколько лет назад, увидеть девушку на футбольном стадионе можно было лишь изредка, то сегодня одна треть болельщиков — это прекрасная половина человечества, болельщицы.

"Комсомольская правда" нашла в соцсетях самых красивых нижегородских болельщиц, которые посетили матч Россия-Сербия на стадионе на Стрелке и готова поделиться коллекцией фотографий.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербов. На игре присутствовали 38 763 болельщиков.

anastasiamalayaanastasiamalaya
Сегодня я впервые оказалась на матче в родном Нижнем Новгороде, да ещё и на каком матче: Россия - Сербия . Стадион и атмосфера в нём незабываемая
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justnsevenjustnseven
#футбол #россия
175 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
olegovna_ksksolegovna_ksks
Со всех сторон #football
443 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
anytka_smirnovaanytka_smirnova
Звонит мне отец сегодня: Ань? Пошли на футбол? Я, натурально, соглашаюсь Как же. Движуха и без меня.Да и скучала я по атмосфере стадиона, Чемпионат мира, конечно, сделал своё дело. Я умудрилась сорвать голос Болельщик я качественный
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vahrulya_uliyavahrulya_uliya
Скрасили вечерок футболом #россиясербия #стадионнижнийновгород
88 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
nastyaray_08nastyaray_08
Обожаю футбол Никогда не испытываю столько эмоций, как здесь ...
102 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
miss_jullmiss_jull
38 783 человека на стадионе, а #мячик попал в меня ну что, я тоже поиграла, значит нашим, правда, сразу после этого забили (но чисто #совпадение, я с ничего не сделала)
86 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
bondarchukaleksandrabondarchukaleksandra
#РоссияСербия
46 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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