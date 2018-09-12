Самые красивые болельщицы матча Россия - Сербия в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-12T11:32:22+03:00

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После прошедшего чемпионата мира по футболу быть болельщиком модно и престижно. Так уж сложилось, что футбол — мужской вид спорта. Разные страны, разные стереотипы поведения, мышления, разные традиции влияют на принадлежность этой игры только мужчинам. Но переполненные стадионы и улюлюканье фанатов все больше притягивают на игру и представильниц слабого пола. Все больше девушек начинает понимать, что футбол - это не просто "догонялки" за мячом.

Если еще буквально несколько лет назад, увидеть девушку на футбольном стадионе можно было лишь изредка, то сегодня одна треть болельщиков — это прекрасная половина человечества, болельщицы.

"Комсомольская правда" нашла в соцсетях самых красивых нижегородских болельщиц, которые посетили матч Россия-Сербия на стадионе на Стрелке и готова поделиться коллекцией фотографий.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербов. На игре присутствовали 38 763 болельщиков.

anastasiamalaya Сегодня я впервые оказалась на матче в родном Нижнем Новгороде, да ещё и на каком матче: Россия - Сербия . Стадион и атмосфера в нём незабываемая

olegovna_ksks Со всех сторон #football

anytka_smirnova Звонит мне отец сегодня: Ань? Пошли на футбол? Я, натурально, соглашаюсь Как же. Движуха и без меня.Да и скучала я по атмосфере стадиона, Чемпионат мира, конечно, сделал своё дело. Я умудрилась сорвать голос Болельщик я качественный

vahrulya_uliya Скрасили вечерок футболом #россиясербия #стадионнижнийновгород

nastyaray_08 Обожаю футбол Никогда не испытываю столько эмоций, как здесь ...