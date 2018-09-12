Самые красивые болельщицы матча Россия - Сербия в Нижнем Новгороде
После прошедшего чемпионата мира по футболу быть болельщиком модно и престижно. Так уж сложилось, что футбол — мужской вид спорта. Разные страны, разные стереотипы поведения, мышления, разные традиции влияют на принадлежность этой игры только мужчинам. Но переполненные стадионы и улюлюканье фанатов все больше притягивают на игру и представильниц слабого пола. Все больше девушек начинает понимать, что футбол - это не просто "догонялки" за мячом.
Если еще буквально несколько лет назад, увидеть девушку на футбольном стадионе можно было лишь изредка, то сегодня одна треть болельщиков — это прекрасная половина человечества, болельщицы.
"Комсомольская правда" нашла в соцсетях самых красивых нижегородских болельщиц, которые посетили матч Россия-Сербия на стадионе на Стрелке и готова поделиться коллекцией фотографий.
Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербов. На игре присутствовали 38 763 болельщиков.