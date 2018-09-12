2018-09-12T10:41:26+03:00
Общество

Следователи опровергли информацию о массовом похищении детей в Нижегородской области

По соцсетям ежедневно распространяются сообщения о пропаже малолетних
Юлия ИСАЕВА
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Следователи опровергли информацию о массовом похищении детей в Нижегородской областиСледователи опровергли информацию о массовом похищении детей в Нижегородской областиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В августе в Нижегородской области пропали две девочки - 13-летняя Маша Ложкарева и 9-летняя Маша Люлина. После этого жителей региона охватила настоящая паника: кто-то стал видеть в каждом прохожем потенциального маньяка, а кто-то просто решил заработать на чужом горе.

Несколько дней назад по соцсетям распространилось следующее сообщение:

- Информация из достоверных источников ФСБ. Пропажа детей так и осуществляется. На сегодняшний день по нижнему Новгороду и Нижегородской области пропало 10 детей. Первые два похищения осведомили в СМИ, все последующие просто запретили вышестоящие органы. Девочку Машу, только я не поняла какую именно, нашли в колодце мертвой и без почки. Также был факт похищения мальчика из ТЦ «МЕГИ», он уже был не афиширован. С игровой площадки около «Икеи» был похищен мальчик 7 лет, мама оставила ребёнка и ушла по магазинам, пришла, ребёнка нет, вкратце, через пару дней мальчишку также нашли без почки в окраинах «МЕГИ». Так что деток воруют на органы. Работает команда далеко не педофилов, а вполне адекватных людей. Будьте аккуратнее и деткам своим ещё раз проговорите, чтобы ни с кем и нигде. Дети пропадают от 6–16 лет.

Эта информация тут же разлетелась по страницам пользователей. Родители подняли настоящую панику.

Однако то, что стало причиной всеобщего хаоса, не соответствует действительности.

- Девочки Маша Ложкарева и Маша Люлина НЕ найдены. Дети больше не пропадали, - прокомментировал вчера ситуацию поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Вечером 11 сентября на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области появилось опровержение этой информации.

- 9-11 сентября в социальных сетях размещена информация о массовых исчезновениях детей и совершении в отношении них тяжких и особо тяжких преступлений на территории Нижегородской области. Эта информация, распространенная в социальных сетях, мессенджерах и средствах массовой информации, является недостоверной, - написали следователи.

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