«В советское время нужно было сдавать охотминимум, а сейчас любой может за неделю получить охотничий билет»

11 Сент. 10:00 2018-09-11T18:00:20+03:00

В этом году впервые отмечался День работника охотничьего хозяйства Нижегородской области

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Новый профессиональный праздник появился в Нижегородской области: в этом году впервые отмечался областной День работника охотничьего хозяйства. Обсудили с заместителем председателя правления Нижегородского общества охотников и рыболовов Александром Зеленовым значение этого праздника, а также актуальные проблемы в развитии охотничьего хозяйства в регионе, на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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