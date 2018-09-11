Павел Корчагин: «Предсказать движение рубля невозможно, лучше использовать разные формы хранения активов»
Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде о финансовых трендах
Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел КорчагинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в программе Руслана Станчева «Герои Волги» выразил отношение к рублевому кризису и рассказал о наиболее выгодных инструментах вложений свободного капитала.
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Павел Корчагин: «Предсказать движение рубля невозможно, лучше использовать разные формы хранения активов»
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