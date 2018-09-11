Павел Корчагин: «Предсказать движение рубля невозможно, лучше использовать разные формы хранения активов»

11 Сент. 10:00 2018-09-11T18:05:10+03:00

Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде о финансовых трендах

Изменить размер текста: A A

Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в программе Руслана Станчева «Герои Волги» выразил отношение к рублевому кризису и рассказал о наиболее выгодных инструментах вложений свободного капитала.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!