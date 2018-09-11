Транспортное ноу-хау: городские электрички запустят в Нижнем Новгороде с середины октября

11 Сент. 10:00 2018-09-11T18:02:52+03:00

В Нижнем Новгороде запустят городскую электричку между Московским вокзалом и проспектом Гагарина Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Городские электрички будут запущены в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом сообщили в «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании». Какие районы Нижнего Новгорода свяжет это городское железнодорожное полукольцо, и как в принципе будут работать эти электрички, обсудили с транспортным обозревателем Александром Седовым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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