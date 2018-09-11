Транспортное ноу-хау: городские электрички запустят в Нижнем Новгороде с середины октября
Электропоезда свяжут Московский вокзал с проспектом Гагарина
В Нижнем Новгороде запустят городскую электричку между Московским вокзалом и проспектом ГагаринаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Городские электрички будут запущены в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом сообщили в «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании». Какие районы Нижнего Новгорода свяжет это городское железнодорожное полукольцо, и как в принципе будут работать эти электрички, обсудили с транспортным обозревателем Александром Седовым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Нижегородская городская электричка – пока «сырая» идея, но это опорная точка будущей транспортной схемы» - мнение транспортного обозревателя Александра Седова
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