Нижегородский отец-одиночка, от которого ушла жена, ищет мать для двоих детей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-11T15:40:14+03:00

31-летний Сергей разместил объявление на автобусной остановке в Горбатовке, но пока никто не откликнулся

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О том, что жена погуливает налево, Сергей Панов — житель Горбатовки, знал всегда. Но в душе 31-летнего мужчины еще теплилась надежда, что после появления второго ребенка — сына Ромки, супруга одумается и превратится в примерную мать и хозяйку.

Ромке уже стукнуло два года, старшей Насте — пять, а Лариса по-прежнему приходила домой под утро.

- Даже старшая дочь знает, что ее мама с мужиками по поселку ходит, — удрученно поделился с журналистами «Комсомольской правды» Сергей. — Прощал ей измены. Потом купили квартиру на материнский капитал.

Высокой ответственностью Лариса, конечно, похвастаться не могла, а в апреле 2018 года и вовсе исчезла. Когда лето подошло к концу, а жена не думала возвращаться, Сергей принял решение — детям нужна мать. Предприимчивый нижегородец разместил на одной из остановок в Горбатовке объявление, написанное от руки. В социальных сетях пока размещать анкету не стал, так как в данный момент нет интернета.

- Я живу у крестной, потому что за детьми кому-то нужно следить. Я работаю на валке леса. А Лариска у хахаля живет на соседней улице. Ждал ее сначала — обычно всегда возвращалась. Но уж скоро полгода, как она даже к детям не зашла ни разу. Детям нужна мать, я один не справлюсь. Ромку в садик надо уже. Настя-то понимает все, а младшему как объяснить, где мама? Кричит каждый день, маму увидеть хочет, — тяжело вздыхает Сергей.

Отец-одиночка разместил объявление шестого сентября. Пока за пять дней ни одного звонка, кроме нашего, не состоялось.