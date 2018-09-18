СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-18T16:24:36+03:00

Благоустройство в сквере 1905 года в Нижнем Новгороде должно закончиться 31 октября Фото: СОЦСЕТИ

За это время в сквере будет вырублено 50 деревьев

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Благоустройство сквера 1905 года началось со скандала. Нижегородцы обеспокоены, что в ходе благоустройства будет вырублено слишком много деревьев. После чего от сквера останется только одно название. Однако в администрации Нижегородского района «Комсомольскую правду» - Нижний Новгород» заверили, что будет спилено всего 50 деревьев.

- Из них более 80 процентов – это тополь бальзамический. Данные деревья являются старовозрастными, на них отмечается постоянный слом старых скелетных ветвей, а часть деревьев повреждена вредителем, - объяснили в администрации. - Кроме того, будут убраны сухоствольные и аварийные деревья. Проектом предусмотрено проведение компенсационного озеленения: будут высажены 13 деревьев и кустарники, обладающие высокими декоративными свойствами.

Согласно проекту, соотношение озеленения и асфальтированных дорожек будет составлять 70 процентов к 30 процентам. Как заверили в администрации, перед благоустройством были проведены все необходимые согласования с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и экологической организацией ООО «Экоцентр «Дронт»».

В ходе благоустройства в сквере 1905 года появится новое покрытие дорожек, а также будут установлены ограждения, скамейки и урны.

Все работы должны быть завершены 31 октября.