2018-09-18T14:44:07+03:00
Общество

Погибший в Черногории альпинист оказался нижегородцем

Несчастный случай произошел 17 сентября
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погибший в Черногории альпинист оказался нижегородцем. Фото: GSS Crne GoreПогибший в Черногории альпинист оказался нижегородцем. Фото: GSS Crne Gore
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Трагическая новость недавно пришла из Черногории. Горная служба спасения сраны сообщила о том, что на севере государства погиб российский альпинист Антон Верховский. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выяснила, что погибший – нижегородец.

По словам его друга, это был непрофессиональный поход. Произошла трагическая случайность, в результате которой Антон погиб.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Нижний Новгород.

Согласно данным черногорских спасателей, несчастный случай произошел 17 сентября на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда. Спасатели получили сигнал о помощи от группы альпинистов около 19.50 по местному времени или в 20.50 по московскому времени.

Сначала было сказано о двух пострадавших. Однако позже информация была уточнена, и спасатели назвали имя погибшего.

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