Парковку на улице Ильинской в Нижнем Новгороде могут запретить

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-18T13:51:34+03:00

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Улица Ильинского не только одна из самых красивых, но и одна из самых загруженных улиц Нижнего Новгорода. А из-за припаркованных автомобилей, которые выстраиваются с обеих сторон Ильинки, образуются пробки, в которых стоит не только личный автотранспорт, но и все трамваи. А они, на минуточку, здесь единственный вид общественного транспорта.

Свое решение проблемы предложил первый заместитель генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов на заседании профильной комиссии городской думы 17 сентября.

- Улучшения ситуации можно добиться, если вести целенаправленную городскую политику в данном направлении. Сейчас единственный вариант — запретить парковку, - считает Владимир Котов. - Это уже работает в других городах. В частности, в Перми на улице Ленина, имеющей такую же ширину, как наша Ильинка, трамвайная линия обособлена и парковка запрещена полностью.

По мнению, первого зама гендиректора МП «Нижегородэлектротранс», запрет не коснется местных жителей, так так, по его мнению, паркуются на Ильинке в основном работники находящихся там офисов и студенты ННГАСУ.

Нижегородцы быстро подхватили идею о запрете парковки на Ильинке.

- Очень прогрессивное предложение со стороны НЭТа, молодцы! – написал Дмитрий Морозов. - Ограничение парковки от Малой Покровской до Горького - да, пешеходка - нет.

- Я бы в исторической части города вообще автомобили запретила, - высказала свое мнение Романова Алена. - В самом деле, дороги узкие, чего там драндулетам делать? Есть трамвай, есть ноги, в целом этого вполне достаточно!

- Я считаю, что въезд в центр города нужно сделать платным, - предложил Константин Хандлос. - Все машины, которые припаркованы в центре города - это студенты и сотрудники офисов. Приехали в 7.00, уехали в 18.00 и в это время улицы Минина, Пискунова, Ильинская забиты "студенческими конями".

Парковку на улице Ильинской в Нижнем Новгороде могут запретитьФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако нашлись и те, кто оценил предложение Владимира Котова более критически.

- Ну и будет как на улице Минина. Прежде чем запрещать парковку, следует выделить свободные парковочные места, - считает Алексей Стеклышкин.

- Стоило бы сперва задуматься над тем, чтобы постоянный общественный транспорт ходил по улицам Ильинской и Добролюбова. Ограниченными трамваями сыт не будешь, - написал Алексей Стеклышкин.

- А еще там люди живут, а еще работают, а еще куча магазинов, куда надо все привозить, а еще кафе и закусочные, куда люди например в обед ездят, а еще гостиницы и отели, где люди останавливаются, в том числе и на своих авто. Так же не стоит забывать о людях с ограниченными возможностями, - напомнил Саша Ленин.

Однако не стоит ждать столь радикальных решений в ближайшее время. И.о. директора департамента транспорта и связи Елена Кузнецова сообщила, что в настоящее время рассматриваются предложения по проекту развития парковочного пространства. Надеемся, что чиновники оценят все «за» и «против», а также не забудут учесть отсутствие парковок в центре города, где можно оставить свой автомобиль людям, которые приезжают с окраин Нижнего Новгорода.

А пока чиновники думают, вы можете высказать свое мнение, приняв участие в нашем опросе.