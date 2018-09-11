2018-09-11T17:58:56+03:00
Общество

Активный житель Арзамаса помог полицейским задержать пьяного водителя на мопеде

За управление мотоциклом в состоянии опьянения и без права на управление им нарушителя арестовали на 13 суток
Светлана СТРОКАН
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Инцидент произошел днём 6 сентября 2018 года в городе АрзамасеИнцидент произошел днём 6 сентября 2018 года в городе АрзамасеФото: скрин с видео
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Парень из Арзамаса помог задержать нетрезвого водителя скутера на полном ходу. Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на 13 суток. А активному гражданину — поощрение в виде благодарности от сотрудников ОМВД России по Арзамасу.

Инцидент произошел днём 6 сентября 2018 года в городе Арзамасе. Экипаж ППСП заметил на маршруте патрулирования мотоцикл без государственного регистрационного знака, передвигавшийся по пешеходной зоне. На законное требование сотрудников полиции остановиться водитель транспортного средства не отреагировал, вследствие чего за ним была организована погоня. Уйти от преследования правонарушитель пытался в дворовой зоне.

Остановить правонарушителя помог случайный очевидец погони – 23-летний местный житель. Затем правонарушитель был передан сотрудникам ДПС. Полицейские выяснили, что мужчина 1970 года рождения не имеет права на управление транспортным средством, а за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Парень из Арзамаса помог задержать пьяных на скутере.

Правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

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