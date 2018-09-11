2018-09-11T17:33:33+03:00
Общество

Кто раскроет «Тайны Умного дома»

В ТЦ «Мега» открылась площадка бесплатных интерактивных развлечений «Ростелекома»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площадке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площадке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.
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Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площадке интерактивных развлечений «Ростелекома» в торговом центре «Мега». Главная интрига - захватывающий квест-головоломка «Тайны Умного дома». Раскрыть завесу тайны помогут элементы инновационного продукта компании «Умный дом». Пройти все испытания, а заодно узнать, как работают умные датчики и видеокамера, интересно будет и взрослым, и детям.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

С начала работы площадки в квесте приняло участие немало команд. Нижегородцы делятся своими эмоциями и знаниями, полученными в ходе игры.

- Квест очень интересный. Теперь задумались, как сделать умной свою квартиру. Учитывая, что трубы в нашем доме уже старые, нам бы точно пригодились датчики протечки, с ними как-то спокойнее, - рассказал Владимир Гончаров.

Пока одни посетители сражаются в WorldofTanks на эксклюзивном танке... Предоставлено ПАО Ростелеком.

Пока одни посетители сражаются в WorldofTanks на эксклюзивном танке... Предоставлено ПАО Ростелеком.

Заинтересовала участников квеста и работа умных камер. Этот сервис особенно актуален для родителей, дети которых остаются дома одни. С помощью приложения на смартфоне взрослые могут видеть, чем занимаются дети в их отсутствие.

Не меньшей популярностью у гостей площадки пользуется киберзона. Здесь геймеры могут сразиться в WorldofTanks, причем сделать это на эксклюзивном танке. Такие возможности дает игрокам специальный тариф «Игровой». Кстати, в День танкиста здесь стартовал турнир по игре в WOT, и у всех желающих есть возможность побороться за призы.

...другие могут пройти увлекательный квест и посмотреть ТВ в уютной зоне отдыха. Предоставлено ПАО Ростелеком.

...другие могут пройти увлекательный квест и посмотреть ТВ в уютной зоне отдыха. Предоставлено ПАО Ростелеком.

- «Ростелеком» предлагает абонентам новые интересные продукты, которые делают нашу жизнь проще, динамичнее и интереснее. На этой площадке мы знакомим нижегородцев с сервисами и услугами в игровой форме, чтобы наши гости и отдохнули, и получили новые полезные знания, - отметил директор по работе с массовым сегментом МРФ Волга ПАО Ростелеком Антон Назаровский.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

Площадка работает до 30 сентября. В течение этого времени все желающие могут принять участие в конкурсе на самое быстрое прохождение квеста. Команды, показавшие лучшие результаты, получат призы, в том числе комплект безопасности «Умный дом» и умную камеру. Среди пользователей соцсетей, которые разместят фото с хештегами #тарифигровой и #тайныумногодома, тоже будут разыграны призы.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

Увлекательный квест и компьютерные игры ждут нижегородцев на площаке интерактивных развлечений «Ростелекома». Предоставлено ПАО Ростелеком.

Справка

«Умный дом» - это инновационный продукт компании «Ростелеком» для обеспечения безопасности дома и квартиры. Система через sms и push-уведомления мгновенно оповещает владельца о проникновении в жилье, задымлении, затоплении и утечке газа. А с помощью умного видеонаблюдения хозяин может видеть и слышать все, что происходит в помещениях в режиме онлайн.

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