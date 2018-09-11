2018-09-11T17:33:33+03:00
Общество

Нижегородский студент Антон Антошин стал победителем всероссийской программы «100 лидеров»

В финале, проходившем в Елабуге, студент НИУ – филиала РАНХиГС оказался в числе сильнейших участников конкурса
Светлана СТРОКАН
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Фото: НИУ – филиал РАНХиГС. Сейчас Антон совместно с коллегами работает над проектом по оптимизации процессов в свободной таможенной зонеФото: НИУ – филиал РАНХиГС. Сейчас Антон совместно с коллегами работает над проектом по оптимизации процессов в свободной таможенной зоне
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Студент магистратуры филиала РАНХиГС Антон Аношин победил в финальном этапе федеральной программы трудоустройства «100 лидеров», организатором которой выступила особая экономическая зона «Алабуга».

- Цель проекта — поиск перспективных, талантливых молодых лидеров, готовых работать на результат и развивать российский промышленный сектор. Победители получат возможность стать менеджерами крупных индустриальных проектов на территории России и выстроить эффективную карьерную траекторию. Уже через два года участники программы смогут возглавить собственный проект у одного из резидентов особой экономической зоны, в числе которых Ford, Armstrong, Kastamonu, Rockwool, Росатом, Татнефть и другие, а еще через два года – занять пост топ-менеджера, — рассказали организаторы.

Конкурсный отбор будущих управленцев стартовал в мае 2018 года в десяти крупных городах России. Заявки на участие подали более тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Конкурс был организован в несколько этапов, в ходе которых студенты и выпускники техникумов и вузов решали аналитические кейсы и соревновались в управлении виртуальными компаниями. В финале, проходившем в Елабуге, студент НИУ – филиала РАНХиГС оказался в числе сильнейших участников конкурса и по результатам оценки профессиональных компетенций получил приглашение войти в команду «Алабуги».

- Конкуренция была довольно серьезная, очень помог опыт проектной деятельности, полученный в институте, управленческие знания и умения. Как победителю конкурса мне сразу же предложили трудоустройство в управляющую компанию «Алабуги» в отдел правового обеспечения, и сейчас я совместно с коллегами работаю над проектом по оптимизации процессов в свободной таможенной зоне. Для меня это новый вызов и новые возможности, – поделился впечатлениями победитель проекта Антон Аношин.

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