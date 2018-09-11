«Это может затянуться на десятилетия!»: Многодетные семьи Нижегородской области не могут переехать в новые дома из-за отсутствия газа и воды

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T15:24:26+03:00

Многодетные семьи Нижегородской области не могут переехать в новые дома из-за отсутствия газа и воды

Им приходится откладывать новоселье уже шестой год

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В 2018 году российские семьи, имеющие от трех и более детей младше 18 лет, должны получить землю из государственного фонда без официальных торгов. Такие есть и в Нижегородской области. Вот только все пошло не так, как им обещали.

В редакцию газеты «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратился Владимир Власов. От лица инициативной группы многодетных семей он попросил помочь восстановить справедливость.

«Обещали обеспечить коммуникациями»

В 2013 году по государственной программе были выделены около 280 участков в поле рядом с деревней Сысоевка в Богородском районе. Прошло уже пять лет, семьи платят арендную плату, в сроки укладываются, долгов у них нет.

- При заключении договоров аренды нам обещали обеспечить наши участки всеми коммуникациями и объектами инфраструктуры (построить дороги на территории поселка, школу, два детских сада, спортивные площадки, комбинат бытового обслуживания, а также провести бесплатно к участкам сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи). Свои слова они подкрепили проектом планировки и межевания данной территории, - рассказал Владимир.

Уже 50 семей начали строиться на полученной земле. Кто-то находится на самом старте, как Владимир, а некоторые уже возвели дома и переехали. Однако обещания до сих пор не выполняются.

- Мы-то думали, что, пока строимся, нам проведут воду и газ, но работы так и не начались. Несколько семей уже заселились в новые дома, им приходится ездить в соседнюю деревню, чтобы набрать воды в колодце. Строиться без водопровода тоже сложно, привозим в бутылках. Ужасно, - поделился Владимир.

Без воды никак, приходится возить ее из соседних деревень

Он многодетный отец. В их семье растут 5-летний Костя, 10-летняя Алена и 13-летняя Настя. Дети с нетерпением ждут большой дом.

Семья Власовых

- Соседи вот уже застроились, хотели переехать, но все время откладывают. Куда без условий-то? Ладно, хоть дорогу сделали, но ее мы тоже долго добивались. Успокоились на время, думали, что после асфальта воду и газ все-таки проведут, но нет, - жалуется нижегородец.

Многодетные семьи считают, что земли были розданы лишь для того, чтобы отчитаться перед властями.

- На самом же деле как оказалось, никто и не собирался обеспечивать наши участки инфраструктурой и коммуникациями в надежде на то, что люди сами откажутся от этих участков. С этих самых пор мы обиваем пороги кабинетов высоких чиновников города и области в надежде на то, что в них проснется совесть, и они сдержат свои обещания, - написали в письме «Комсомолке» многодетные родители. Их инициативная группа насчитывает около 10 семей.

Многодетные семьи Нижегородской области не могут переехать в новые дома из-за отсутствия газа и воды

«Проект разработан»

«Комсомольская правда» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, будут ли предприняты меры.

- Нам поручено строительство сетей водоснабжения. Проектно-сметная документация разработана. В 2018 году получено положительное заключение госэкспертизы, - пояснили в мэрии.

Согласно информации, проект предусматривает строительство трех скважин, автоматизированной насосной станции второго подъема, водораспределительных сетей по всему поселку и необходимое количество пожарных резервуаров. Стоимость строительства сетей водоснабжения - 90,4 миллиона рублей. Работы будут вестись в течение 16,5 месяцев.

- Принимая во внимание социальную значимость объекта, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности софинансирования строительства объекта из бюджета Нижегородской области, - подытожили в пресс-службе горадминистрации.

Сысоевка

«Газоснабжение невозможно»

Помимо отсутствия воды людей также волнует вопрос газификации полученных участков.

- На сегодняшний день, по информации Министерства энергетики и ЖКЖ Нижегородской области, газоснабжение поселка вообще невозможно, в связи с дефицитом пропускной способности на газопроводах высокого давления проложенных от ГРС «Березовская», обслуживающей данный район. Требуется реконструкция существующих газовых сетей и оборудования, которые находятся на балансе ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург). Проведение работ по реконструкции сетей, предполагается осуществить не ранее 2019 года. То есть без указания конкретных сроков. Мы понимаем, что это может затянуться на не один год, а может и десятилетия! И проблему газификации наших домов придется решать нашим детям или даже внукам, - возмущаются нижегородцы.

Фото: Владимир Власов

Из-за вышесказанного им приходится топить дома по старинке – с помощью дров.

В пресс-службе правительства Нижегородской области «Комсомолке» пояснили следующее:

- В соответствии с действующим порядком, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области, средства на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для ИЖС, предоставляются по результатам отбора, организатором которого является министерство строительства Нижегородской области. По информации министерства, администрацией Нижнего Новгорода документы для участия в отборе не направлялись.

«Надеемся на справедливость»

Многочисленные семьи надеются на справедливость, на то, что власти обратят внимание на их проблему и помогут ее решить. А пока они продолжают строить свои жилища и успокаивать детей, что вот-вот уже можно будет переехать в новый дом.