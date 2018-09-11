В Нижнем Новгороде запустят городскую электричку между Московским вокзалом и проспектом Гагарина

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-11T14:20:49+03:00

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С 15 октября в Нижнем Новгороде будет ходить городская электричка. Теперь жители смогут добираться от Московского вокзала до проспекта Гагарина в несколько раз быстрее.

Составы будут курсировать круглый год в рабочие дни. Конечным пунктом будет Мыза.

Таким образом, городское железнодорожное полукольцо свяжет между собой три района Нижнего Новгорода – Канавинский, Автозаводский и Приокский.

Помимо конечных остановок пунктами для удобной пересадки будут платформа 435 км - пересечение с улицей Кузбасской в Канавинском районе; станция Петряевка – пересечение с Молодежным проспектом в Автозаводском районе и станция Окская – пересадка на пригородные железнодорожные маршруты Арзамасского и Павловского направлений.

По словам начальника пассажирской службы АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Леонида Тихонова, электричка будет рассчитана больше не на маршрут от ж/д вокзала до Мызы, важнее будут пересадочные вариации. Состав сможет облегчить жизнь жителям отдаленных жилых комплексов «Окский берег» и «Времена года».

Только цифры:

От Московского вокзала электричка будет отправляться в 6:12 и 17:10, а от проспекта Гагарина – в 17:25 и 18:53.

Время в пути – 1 час 25 минут

Стоимость билета – 28 рублей от Московского вокзала до Петряевки и 28 рублей от Петрявки до проспекта Гагарина

Расстояние между конечными станциями – 55 километров

Компетентно:

Транспортный эксперт Александр Седов

- Это уже вторая попытка запуска городской электрички в нашем городе. В прошлый раз она не увенчалась успехом. Но ведь пустить состав – это еще полдела. Нужно грамотно продумать его работу. Во-первых, электричка должна ходить несколько раз в день, два – это мало, это несерьезно для города-миллионника. Во-вторых, она должна охватывать пересадочные узлы, общественный транспорт. Например, есть «Новинки», туда вообще очень сложно добираться. Если бы туда смогли ездить электрички – это был бы огромный плюс, пассажиров было бы намного больше. Сейчас эта электричка – черновой вариант, как должна выглядеть система пассажирских сообщений в структурных единицах, входящих в агломерацию. Кроме того, я считаю, что этот поезд должен быть включен в систему единого проездного. В общем, городская электричка в том виде, в котором есть сейчас, обречена на неудачу.

Мнение:

Редактор сайта «Репортер-НН», создатель портала «Дорога7» Александр Пичугин:

- Эти маршруты нужно максимально широко пропагандировать, чтобы «отвязать» привычки людей от более традиционного общественного транспорта или даже от личных автомобилей. Я бы очень хотел верить, что эти маршруты - только первый шаг на пути к созданию полноценного наземного метро или скоростной трамвайной сети. Вот это было бы реальным решением транспортных проблем! – и, кстати, вполне «подъемным» с точки зрения инвестиций. Чем больше людей будет об этой электричке знать, тем выше будет популярность. Очевидно, что быстрее от Московского вокзала до Мызы ни на чем не доедешь.