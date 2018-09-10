На Автозаводе 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась
В Нижнем Новгороде разыскивают 12-летнюю Ксюшу Афанасьеву, которая вышла из дома 10 сентября в школу на улице Строкина и пропала. В последний раз девочку видели у дома на улице Политбойцов. Об этом сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».
Из примет родственники выделяют длинные русые волосы, рост 125-130 сантиметров, худенькая и со светлыми глазами.
Ксюша была одета в длинную синюю вязаную кофту на пуговицах, под ней — белая водолазка, черные брюки и серо-желтые кроссовки.
С собой у ученицы был белый рюкзак с изображенными видами Парижа и надписями.
Все, кто видел девочку или владеет любой информацией волонтеры просят звонить на номер 8 (831) 28-38-200 или по горячему номеру 102.
Напомним, в Нижегородской области уже полтора месяца разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву. Девочка каталась на велосипеде первого августа и пропала.