На Автозаводе 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась

10 Сент. 14:09 2018-09-11T14:10:07+03:00

В последний раз девочку видели на улице Политбойцов — Ксюша шла в школу около 7:30 утра 10 сентября Фото: СОЦСЕТИ

В последний раз Ксюшу Афанасьеву видели 10 сентября в 7:30, когда она шла в школу №43 на улице Строкина

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В Нижнем Новгороде разыскивают 12-летнюю Ксюшу Афанасьеву, которая вышла из дома 10 сентября в школу на улице Строкина и пропала. В последний раз девочку видели у дома на улице Политбойцов. Об этом сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».

Из примет родственники выделяют длинные русые волосы, рост 125-130 сантиметров, худенькая и со светлыми глазами.

Ксюша была одета в длинную синюю вязаную кофту на пуговицах, под ней — белая водолазка, черные брюки и серо-желтые кроссовки.

С собой у ученицы был белый рюкзак с изображенными видами Парижа и надписями.

Все, кто видел девочку или владеет любой информацией волонтеры просят звонить на номер 8 (831) 28-38-200 или по горячему номеру 102.

Напомним, в Нижегородской области уже полтора месяца разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву. Девочка каталась на велосипеде первого августа и пропала.