«Их воруют на органы»: Нижегородцы распространяют ложную информацию о массовом похищении детей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-11T13:04:20+03:00

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После того, как в Нижегородской области пропали две девочки – 13-летняя Маша Ложкарева и 9-летняя Маша Люлина – в соцсетях ежедневно стали распространяться сообщения о массовом похищении детей. Люди пишут о маньяках, педофилах, убийцах, вызывая всеобщую панику.

Под подозрением теперь каждый второй: мужчина, который угостил ребенка яблоком, женщина, которая хочет поиграть с детьми на площадке у дома, и даже просто улыбнувшийся прохожий. На днях по соцсетям было разослано следующее:

- Информация из достоверных источников ФСБ. Пропажа детей так и осуществляется. На сегодняшний день по нижнему Новгороду и Нижегородской области пропало 10 детей. Первые два похищения осведомили в СМИ, все последующие просто запретили вышестоящие органы. Девочку Машу, только я не поняла какую именно, нашли в колодце мертвой и без почки. Также был факт похищения мальчика из ТЦ «МЕГИ», он уже был не афиширован. С игровой площадки около «Икеи» был похищен мальчик 7 лет, мама оставила ребёнка и ушла по магазинам, пришла, ребёнка нет, вкратце, через пару дней мальчишку также нашли без почки в окраинах «МЕГИ». Так что деток воруют на органы. Работает команда далеко не педофилов, а вполне адекватных людей. Будьте аккуратнее и деткам своим ещё раз проговорите, чтобы ни с кем и нигде. Дети пропадают от 6–16 лет.

Эта информация за считанные секунды разлетелась по страницам людей. Обеспокоенные родители не выпускают детей из дома.

Только есть одно НО: все эти слова не соответствуют действительности.

- Девочки Маша Ложкарева и Маша Люлина НЕ найдены. Дети больше не пропадали, - прокомментировал ситуацию поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Еще пару недель назад нижегородцы опасались маньяка на красной «Калине». Кто-то написал в Сети, что в поселке Ясенцы Павловского района неизвестный пытался похитить детей. Сначала двоих мальчиков девяти и десяти лет, но они во время поняли, в чем дело, и убежали в магазин. Позже маньяк на красной «Калине» попытался выкрасть 11-летнюю девочку. Но ей тоже удалось убежать домой. Однако правоохранители эту информацию опровергли, следователи тоже.

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