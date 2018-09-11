2018-09-11T12:49:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде уберут часть информационных тумб, оставшихся от ЧМ-2018

Остальные будут использоваться во время проведения массовых мероприятий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде уберут часть информационных тумб, оставшихся от ЧМ-2018В Нижнем Новгороде уберут часть информационных тумб, оставшихся от ЧМ-2018Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по футболу давно завершился, а гигантские информационные тумбы по-прежнему загораживают нижегородцам проход по пешеходным улицам. Горожане то и дело жалуются в социальных сетях на громоздкие средства навигации.

- До каких пор они будут тут стоять? Никакой ведь пользы от них нет, - сетуют нижегородцы.

И вот, наконец, городские власти пообещали эти информационные тумбы убрать. Но только часть из них.

- Часть объектов мы уберем, особенно с пешеходной Большой Покровской, - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Мы завершили чемпионат мира, прошли уже выборы. Поэтому сейчас тумбы на очевидных пешеходных зонах будут демонтироваться. Они могут остаться там, где они полезны. У нас в городе происходит много ярких событий, поэтому они эффективны с точки зрения информации. Поэтому часть мы демонтируем, а часть – оставим.

Напомним, информационные тумбы были установлены в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. На них была размещена навигация, позволяющая болельщикам и гостям города ориентироваться в городе-организаторе ЧМ-2018.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области
Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза прокомментировал итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября
Новости 24
Глеб Никитин: «Матч Россия–Сербия – новый этап в развитии наследия ЧМ-2018»
С 12 сентября «Торпедо» возобновляет продажу абонементов
В Советском районе закроют летние чтения
Студент из Дзержинска обошел члена сборной России по лыжероллерам и кроссу
619 пешеходных переходов обновили у образовательных учреждений в Нижнем Новгороде
В Воротынском районе 34-летняя женщина задушила новорожденного сына
30 особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район
Более 174 подстанций отремонтировали нижегородские энергетики к предстоящему холодному сезону
В Нижегородской области построят селекционно-генетический центр за 250 миллионов рублей
В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги