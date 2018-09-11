В Нижнем Новгороде уберут часть информационных тумб, оставшихся от ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-11T12:49:53+03:00

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Чемпионат мира по футболу давно завершился, а гигантские информационные тумбы по-прежнему загораживают нижегородцам проход по пешеходным улицам. Горожане то и дело жалуются в социальных сетях на громоздкие средства навигации.

- До каких пор они будут тут стоять? Никакой ведь пользы от них нет, - сетуют нижегородцы.

И вот, наконец, городские власти пообещали эти информационные тумбы убрать. Но только часть из них.

- Часть объектов мы уберем, особенно с пешеходной Большой Покровской, - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Мы завершили чемпионат мира, прошли уже выборы. Поэтому сейчас тумбы на очевидных пешеходных зонах будут демонтироваться. Они могут остаться там, где они полезны. У нас в городе происходит много ярких событий, поэтому они эффективны с точки зрения информации. Поэтому часть мы демонтируем, а часть – оставим.

Напомним, информационные тумбы были установлены в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. На них была размещена навигация, позволяющая болельщикам и гостям города ориентироваться в городе-организаторе ЧМ-2018.