2018-09-11T12:25:21+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появятся пункты приема стекла и пластика

Для их размещения уже подобрали пять земельных участков
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде появятся пункты приема стекла и пластикаВ Нижнем Новгороде появятся пункты приема стекла и пластикаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде в скором времени планируется возродить старую советскую традицию приема стекла и пластика. Сейчас выбираются участки для их размещения в районах города.

- Сейчас по моему поручению выбираются земельные участки в районах Нижнего Новгорода, чтобы там разместить пункты приема отходов, - рассказал глава Нижнего Новгорода на специальном брифинге. - То, что было в старые добрые времена – точки, где можно было сдать пластик и стекло. У нас уже есть несколько коммерческих структур, которые готовы осуществлять эту деятельность. Но чтобы подобрать земельные участки, нужно выехать непосредственно в районы, поговорить с районными администрациями, нужно убедиться, что со стороны жителей не будет отрицательной позиции по данному вопросу. Дальше нужно уже подготовить конкурсные процедуры или рассмотреть другие способы в рамках действующего законодательства. То есть сам по себе цикл решения этой задачи заключается в межведомственном взаимодействии. Для того, чтобы всех объединить, здесь как раз важно некое связующее звено - фактически проектный руководитель. Эту функцию и возьмет на себя советник главы города.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода подобраны уже пять участков для размещения этих пунктов приема. Где именно они находятся, пока не сообщается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области
Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза прокомментировал итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября
Новости 24
Глеб Никитин: «Матч Россия–Сербия – новый этап в развитии наследия ЧМ-2018»
С 12 сентября «Торпедо» возобновляет продажу абонементов
В Советском районе закроют летние чтения
Студент из Дзержинска обошел члена сборной России по лыжероллерам и кроссу
619 пешеходных переходов обновили у образовательных учреждений в Нижнем Новгороде
В Воротынском районе 34-летняя женщина задушила новорожденного сына
30 особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район
Более 174 подстанций отремонтировали нижегородские энергетики к предстоящему холодному сезону
В Нижегородской области построят селекционно-генетический центр за 250 миллионов рублей
В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги