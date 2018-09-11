В Нижнем Новгороде появятся пункты приема стекла и пластика

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-11T12:25:21+03:00

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В Нижнем Новгороде в скором времени планируется возродить старую советскую традицию приема стекла и пластика. Сейчас выбираются участки для их размещения в районах города.

- Сейчас по моему поручению выбираются земельные участки в районах Нижнего Новгорода, чтобы там разместить пункты приема отходов, - рассказал глава Нижнего Новгорода на специальном брифинге. - То, что было в старые добрые времена – точки, где можно было сдать пластик и стекло. У нас уже есть несколько коммерческих структур, которые готовы осуществлять эту деятельность. Но чтобы подобрать земельные участки, нужно выехать непосредственно в районы, поговорить с районными администрациями, нужно убедиться, что со стороны жителей не будет отрицательной позиции по данному вопросу. Дальше нужно уже подготовить конкурсные процедуры или рассмотреть другие способы в рамках действующего законодательства. То есть сам по себе цикл решения этой задачи заключается в межведомственном взаимодействии. Для того, чтобы всех объединить, здесь как раз важно некое связующее звено - фактически проектный руководитель. Эту функцию и возьмет на себя советник главы города.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода подобраны уже пять участков для размещения этих пунктов приема. Где именно они находятся, пока не сообщается.