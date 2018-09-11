2018-09-11T10:59:42+03:00
Общество

Павел Корчагин: «Нижегородцы предпочитают хранить сбережения в рублях»

Финансовый эксперт рассказывает, куда вложить миллион, если он у вас есть
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Павел Корчагин: «Нижегородцы предпочитают хранить сбережения в рублях»Павел Корчагин: «Нижегородцы предпочитают хранить сбережения в рублях»
Изменить размер текста:

Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в проекте «Герои Волги» проанализировал состояние экономики в нашей стране, а также посоветовал, в какой валюте хранить сбережения и куда вкладывать средства, чтобы получить максимальный доход.

- Российская национальная валюта переживает очередной непростой этап. В принципе, ничего нового не происходит, но министр финансов РФ Антон Силуанов говорит, что колебания рубля сейчас предсказать невозможно. Вы согласны с этим утверждением?

- На сто процентов. Даже профессионалы не всегда могут угадать, как будет вести себя валюта в той или иной ситуации – что говорить о людях, которые этим специально не занимаются. Впрочем, говоря о сохранении накоплений, уже есть готовый рецепт – держать активы в разных инструментах. Те, у кого часть денег была в долларах, сейчас от этого выиграли. А вообще, доллары, рубли, акции и облигации – переменные величины. Даже рублевые депозиты не всегда бывают выгодны: многие наверняка помнят ситуацию конца 2014 года, когда ставки поменялись, люди были вынуждены расторгать договоры, а на деньги в национальной валюте можно было купить импортных товаров вдвое меньше.

- Раньше хотя бы была понятная привязка рубля к цене нефти. Сейчас цена нефти стабилизировалась, но доллар и евро к рублю дорожают. Ситуация не просто непредсказуема – мне кажется, она кризисная.

- Не соглашусь.

- Курс доллара превысил отметку в 70 рублей, евро стоит дороже 81 рубля. Разве это не кризис?

- Вы можете посмотреть, что происходит в Турции, где курс упал на 50%. Там ситуация абсолютно аналогична нашей на начало 2015 года. Растут ставки в долларах, плюс налоговая реформа Трампа нацелена на то, чтобы возвращать валюту в страну. Отток наблюдается со всех развивающихся рынков, и у нас ситуация не такая страшная.

- Наши государственные финансисты говорят о необходимости отказа от привязки к доллару и перехода к торговле нефтью с другими странами в национальных валютах. При этом они продолжают покупать американские трежерис и доллары. Как вы это прокомментируете?

- Не думаю, что в этом есть двойные стандарты. Центробанк диверсифицируется, закупая золото и валюту, причем не одну. Из трежерис он уже большей частью вышел, так как не хочет рисковать в связи с санкциями. Что касается валюты – она закупается в связи со стремлением отвязаться от нефтяной иглы, и поэтому все сверхдоходы от нефти не пускаются в экономику, а идут в резервы. Поэтому и налоги поднимаются. Идея в том, чтобы не быть на крючке и не попасть в ситуацию, которая сейчас в Венесуэле.

- Идея здравая. Вопрос в другом: деньги собрали, сложили, а нам-то с этого что, кроме реформ и повышения налогов?

- По сути, у нас должна по-другому заработать экономика. Помимо повышения НДС, все больше и больше внимания уделяется сбору существующих налогов. Внимательно посмотрели на физических лиц, вводятся онлайн-кассы, очень серьезно разбираются с обнальщиками, отзывают лицензии у замешанных банков. И этот процесс нужно форсировать. Налоги можно было бы не повышать, если бы они платились. А когда, допустим, вы платите всё, а ваш сосед работает «в черную», и за счет этого держит цены ниже – вы либо разоряетесь, либо начинаете работать по его правилам.

- По вашим наблюдениям, сейчас население предпочитает держать сбережения в валюте или в рублях?

- В рублях. Есть официальная статистика ЦБ по регионам, согласно которой, например, в Нижегородской области у населения на депозитах лежит примерно 600 миллиардов рублей, из них в валюте – только 100 миллиардов.

- То есть депозиты все еще пользуются популярностью, несмотря на то, что ставки упали и сейчас сопоставимы с инфляцией? Или клиентов, которые интересуются акциями и облигациями, стало больше?

- Депозитные ставки сейчас действительно не очень интересны. Банки держат их низкими, потому что им не нужны рубли, и расти в ближайшее время ставки по депозитам не будут. Вместе с тем, увеличивается поток клиентов, ищущих альтернативные финансовые инструменты. По многим акциям, в том числе российским, доходность составляет порядка 10% и выше.

- Как насчет акций Сбербанка?

- Да, в связи с санкциями он несколько снизился в цене. Если все будет хорошо, примерные дивиденды на акцию составят в районе 15 рублей, а сейчас по этой цене можно купить привилегированную акцию Сбербанка. Это даже больше, чем на депозите в самом банке, учитывая, что после спада напряженности стоимость акций еще и подрастет.

- Многие традиционно рассматривают вложения в недвижимость, покупают квартиры или офисы. Сейчас это выгодно?

- Покупать жилую недвижимость – нет. Те, кто сделал это в 2013 году, сейчас находятся в минусе. Цены упали, ликвидность снизилась, и рентный доход не такой высокий. Если учесть налоги и траты на обслуживание жилья, доходность сомнительная. Люди больше верят в этот инструмент как в защиту от инфляции. Важно получать пассивный доход из разных источников – с недвижимости, с депозитов, от акций, с процентов по облигациям. В одном месте убывает, в другом – прибывает: постепенно проценты от активов капитализируются, и капитал увеличивается, как снежный ком.

- Вы давно работаете на рынке брокерских услуг. По вашему мнению, финансовая грамотность клиентов выросла, или людям по-прежнему нужно рассказывать о многих «подводных камнях»?

- Рассказывать нужно, поэтому мы регулярно проводим подобные мероприятия. Есть программы, которые организует Министерство финансов Российской федерации. Центральный банк начал делать это уже в школах, и мы помогаем ему в этом проекте. Также финансовая грамотность стимулируется государством в разрезе индивидуальных инвестиционных счетов, на которых граждане могут откладывать пенсионные средства и получать с этого налоговые преференции. Низкие ставки в банках делают привлекательными инструменты инвестирования, и все идет к тому, что этот сегмент будет расти.

- Как человеку, не разбирающемуся глубоко в этой теме, понять, кому доверить активы? На что нужно обратить внимание?

- Деятельность компании должна регулироваться российским законодательством, и у нее должна быть лицензия. С точки зрения выбора действует все тот же принцип разных корзин: можно попробовать обратиться в одну или несколько компаний и оценить впечатления – как встретили, насколько грамотной была консультация и так далее.

- Можно поверить в компании, созданные при участии Сбербанка, ВТБ и так далее. А как оценить надежность тех, кто помельче?

- Финансовые компании обязаны раскрывать сведения о своем состоянии. Мы делаем это ежемесячно: можно посмотреть, сколько у нас собственных средств, сколько средств клиентов. Более того, наших клиентов защищает закон о рынке ценных бумаг – их средства хранятся обособленно, и на них не может быть обращено взыскание кредиторов компании. Не нужно общаться по телефону с компаниями с Сейшел или Белиза: как правило, все эксцессы происходят с их клиентами. Работая с финансовыми компаниями в России, вы рискуете не тем, что не сможете вернуть деньги, а только стоимостью активов в силу рыночных причин.

- Допустим, у меня есть миллион рублей. Куда грамотно их вложить, чтобы сохранить и желательно приумножить средства?

- На сегодняшний день я бы рекомендовал российские дивидендные акции, особенно в электроэнергетике. Можно воспользоваться снижением на рынке еврооблигаций, то есть ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в долларах – сейчас наши госбумаги можно купить под 5%. Доллары и евро покупать можно, но я не рекомендую вкладывать в них все деньги. Лучше посмотреть на активы, которые упали в цене – однако лишь при условии, что с самим бизнесом ничего серьезного не происходит.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области
Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза прокомментировал итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября
Новости 24
30 особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район
Более 174 подстанций отремонтировали нижегородские энергетики к предстоящему холодному сезону
В Нижегородской области построят селекционно-генетический центр за 250 миллионов рублей
В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги