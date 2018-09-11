Павел Корчагин: «Нижегородцы предпочитают хранить сбережения в рублях»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-11T10:59:42+03:00

Финансовый эксперт рассказывает, куда вложить миллион, если он у вас есть

Изменить размер текста: A A

Руководитель компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в проекте «Герои Волги» проанализировал состояние экономики в нашей стране, а также посоветовал, в какой валюте хранить сбережения и куда вкладывать средства, чтобы получить максимальный доход.

- Российская национальная валюта переживает очередной непростой этап. В принципе, ничего нового не происходит, но министр финансов РФ Антон Силуанов говорит, что колебания рубля сейчас предсказать невозможно. Вы согласны с этим утверждением?

- На сто процентов. Даже профессионалы не всегда могут угадать, как будет вести себя валюта в той или иной ситуации – что говорить о людях, которые этим специально не занимаются. Впрочем, говоря о сохранении накоплений, уже есть готовый рецепт – держать активы в разных инструментах. Те, у кого часть денег была в долларах, сейчас от этого выиграли. А вообще, доллары, рубли, акции и облигации – переменные величины. Даже рублевые депозиты не всегда бывают выгодны: многие наверняка помнят ситуацию конца 2014 года, когда ставки поменялись, люди были вынуждены расторгать договоры, а на деньги в национальной валюте можно было купить импортных товаров вдвое меньше.

- Раньше хотя бы была понятная привязка рубля к цене нефти. Сейчас цена нефти стабилизировалась, но доллар и евро к рублю дорожают. Ситуация не просто непредсказуема – мне кажется, она кризисная.

- Не соглашусь.

- Курс доллара превысил отметку в 70 рублей, евро стоит дороже 81 рубля. Разве это не кризис?

- Вы можете посмотреть, что происходит в Турции, где курс упал на 50%. Там ситуация абсолютно аналогична нашей на начало 2015 года. Растут ставки в долларах, плюс налоговая реформа Трампа нацелена на то, чтобы возвращать валюту в страну. Отток наблюдается со всех развивающихся рынков, и у нас ситуация не такая страшная.

- Наши государственные финансисты говорят о необходимости отказа от привязки к доллару и перехода к торговле нефтью с другими странами в национальных валютах. При этом они продолжают покупать американские трежерис и доллары. Как вы это прокомментируете?

- Не думаю, что в этом есть двойные стандарты. Центробанк диверсифицируется, закупая золото и валюту, причем не одну. Из трежерис он уже большей частью вышел, так как не хочет рисковать в связи с санкциями. Что касается валюты – она закупается в связи со стремлением отвязаться от нефтяной иглы, и поэтому все сверхдоходы от нефти не пускаются в экономику, а идут в резервы. Поэтому и налоги поднимаются. Идея в том, чтобы не быть на крючке и не попасть в ситуацию, которая сейчас в Венесуэле.

- Идея здравая. Вопрос в другом: деньги собрали, сложили, а нам-то с этого что, кроме реформ и повышения налогов?

- По сути, у нас должна по-другому заработать экономика. Помимо повышения НДС, все больше и больше внимания уделяется сбору существующих налогов. Внимательно посмотрели на физических лиц, вводятся онлайн-кассы, очень серьезно разбираются с обнальщиками, отзывают лицензии у замешанных банков. И этот процесс нужно форсировать. Налоги можно было бы не повышать, если бы они платились. А когда, допустим, вы платите всё, а ваш сосед работает «в черную», и за счет этого держит цены ниже – вы либо разоряетесь, либо начинаете работать по его правилам.

- По вашим наблюдениям, сейчас население предпочитает держать сбережения в валюте или в рублях?

- В рублях. Есть официальная статистика ЦБ по регионам, согласно которой, например, в Нижегородской области у населения на депозитах лежит примерно 600 миллиардов рублей, из них в валюте – только 100 миллиардов.

- То есть депозиты все еще пользуются популярностью, несмотря на то, что ставки упали и сейчас сопоставимы с инфляцией? Или клиентов, которые интересуются акциями и облигациями, стало больше?

- Депозитные ставки сейчас действительно не очень интересны. Банки держат их низкими, потому что им не нужны рубли, и расти в ближайшее время ставки по депозитам не будут. Вместе с тем, увеличивается поток клиентов, ищущих альтернативные финансовые инструменты. По многим акциям, в том числе российским, доходность составляет порядка 10% и выше.

- Как насчет акций Сбербанка?

- Да, в связи с санкциями он несколько снизился в цене. Если все будет хорошо, примерные дивиденды на акцию составят в районе 15 рублей, а сейчас по этой цене можно купить привилегированную акцию Сбербанка. Это даже больше, чем на депозите в самом банке, учитывая, что после спада напряженности стоимость акций еще и подрастет.

- Многие традиционно рассматривают вложения в недвижимость, покупают квартиры или офисы. Сейчас это выгодно?

- Покупать жилую недвижимость – нет. Те, кто сделал это в 2013 году, сейчас находятся в минусе. Цены упали, ликвидность снизилась, и рентный доход не такой высокий. Если учесть налоги и траты на обслуживание жилья, доходность сомнительная. Люди больше верят в этот инструмент как в защиту от инфляции. Важно получать пассивный доход из разных источников – с недвижимости, с депозитов, от акций, с процентов по облигациям. В одном месте убывает, в другом – прибывает: постепенно проценты от активов капитализируются, и капитал увеличивается, как снежный ком.

- Вы давно работаете на рынке брокерских услуг. По вашему мнению, финансовая грамотность клиентов выросла, или людям по-прежнему нужно рассказывать о многих «подводных камнях»?

- Рассказывать нужно, поэтому мы регулярно проводим подобные мероприятия. Есть программы, которые организует Министерство финансов Российской федерации. Центральный банк начал делать это уже в школах, и мы помогаем ему в этом проекте. Также финансовая грамотность стимулируется государством в разрезе индивидуальных инвестиционных счетов, на которых граждане могут откладывать пенсионные средства и получать с этого налоговые преференции. Низкие ставки в банках делают привлекательными инструменты инвестирования, и все идет к тому, что этот сегмент будет расти.

- Как человеку, не разбирающемуся глубоко в этой теме, понять, кому доверить активы? На что нужно обратить внимание?

- Деятельность компании должна регулироваться российским законодательством, и у нее должна быть лицензия. С точки зрения выбора действует все тот же принцип разных корзин: можно попробовать обратиться в одну или несколько компаний и оценить впечатления – как встретили, насколько грамотной была консультация и так далее.

- Можно поверить в компании, созданные при участии Сбербанка, ВТБ и так далее. А как оценить надежность тех, кто помельче?

- Финансовые компании обязаны раскрывать сведения о своем состоянии. Мы делаем это ежемесячно: можно посмотреть, сколько у нас собственных средств, сколько средств клиентов. Более того, наших клиентов защищает закон о рынке ценных бумаг – их средства хранятся обособленно, и на них не может быть обращено взыскание кредиторов компании. Не нужно общаться по телефону с компаниями с Сейшел или Белиза: как правило, все эксцессы происходят с их клиентами. Работая с финансовыми компаниями в России, вы рискуете не тем, что не сможете вернуть деньги, а только стоимостью активов в силу рыночных причин.

- Допустим, у меня есть миллион рублей. Куда грамотно их вложить, чтобы сохранить и желательно приумножить средства?

- На сегодняшний день я бы рекомендовал российские дивидендные акции, особенно в электроэнергетике. Можно воспользоваться снижением на рынке еврооблигаций, то есть ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в долларах – сейчас наши госбумаги можно купить под 5%. Доллары и евро покупать можно, но я не рекомендую вкладывать в них все деньги. Лучше посмотреть на активы, которые упали в цене – однако лишь при условии, что с самим бизнесом ничего серьезного не происходит.