2018-09-11T09:35:04+03:00
Общество

После матча Россия – Сербия болельщиков будут ожидать дополнительные автобусы

Работа станции метро «Стрелка» будет продлена до 23.00
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
После окончания футбольного матча, начиная с 21.00, болельщиков будут ожидать дополнительные автобусыПосле окончания футбольного матча, начиная с 21.00, болельщиков будут ожидать дополнительные автобусыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Чтобы болельщики смогли добраться до стадиона на игру и уехать домой после матча с 14.00 до 23.00 11 сентября 2018 года движение автобусов маршрутов №№52 и Т-24, следующих от улицы Карла Маркса в направлении Канавинского моста, будет организовано по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Канавинскому мосту и далее - по маршруту. В обратном направлении - по улицам Самаркандской, Совнаркомовской, Керченской, Советской, Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Карла Маркса и далее - по маршруту.

После окончания футбольного матча, начиная с 21.00, болельщиков будут ожидать дополнительные автобусы.

Работа станции «Стрелка» нижегородского метро будет продлена до 23.00.

Ранее сообщалось, что с 14.00 до 23.00 будет закрыто движение по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), по улице Должанской (на участке от дома №14а по улице Керченской до Волжской набережной), улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от дома №7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской), улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной). Ограничения не касаются автомобилей, имеющих транспортный разрешительный документ Российского футбольного союза.

В это же время будет закрыто движение по улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура), улице Карла Маркса (на участке от дома №1б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

С 16.00 до 23.00 минут 11 сентября 2018 года на указанных участках улично-дорожной сети будет организовано перемещение транспортных средств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области
Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза прокомментировал итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября
Новости 24
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги