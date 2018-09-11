После матча Россия – Сербия болельщиков будут ожидать дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-11T09:35:04+03:00

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Чтобы болельщики смогли добраться до стадиона на игру и уехать домой после матча с 14.00 до 23.00 11 сентября 2018 года движение автобусов маршрутов №№52 и Т-24, следующих от улицы Карла Маркса в направлении Канавинского моста, будет организовано по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Канавинскому мосту и далее - по маршруту. В обратном направлении - по улицам Самаркандской, Совнаркомовской, Керченской, Советской, Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Карла Маркса и далее - по маршруту.

После окончания футбольного матча, начиная с 21.00, болельщиков будут ожидать дополнительные автобусы.

Работа станции «Стрелка» нижегородского метро будет продлена до 23.00.

Ранее сообщалось, что с 14.00 до 23.00 будет закрыто движение по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), по улице Должанской (на участке от дома №14а по улице Керченской до Волжской набережной), улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от дома №7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской), улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной). Ограничения не касаются автомобилей, имеющих транспортный разрешительный документ Российского футбольного союза.

В это же время будет закрыто движение по улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура), улице Карла Маркса (на участке от дома №1б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

С 16.00 до 23.00 минут 11 сентября 2018 года на указанных участках улично-дорожной сети будет организовано перемещение транспортных средств.