Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Подводим итоги выборов

10 Сент. 10:00 2018-09-10T17:30:55+03:00

Уверенную победу Никитина, данные по явке избирателей и обстановку в день голосования обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября. По словам председателя регионального избиркома Оксаны Кислицыной, больше всего голосов избирателей набрал Глеб Никитин - 67,75% (708 807 голосов). Обсуждаем итоги Единого дня голосования на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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