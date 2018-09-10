Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Подводим итоги выборов
Уверенную победу Никитина, данные по явке избирателей и обстановку в день голосования обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Фото: Александр Воложанин
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В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября. По словам председателя регионального избиркома Оксаны Кислицыной, больше всего голосов избирателей набрал Глеб Никитин - 67,75% (708 807 голосов). Обсуждаем итоги Единого дня голосования на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Результаты выборов закономерны и предсказуемы, победу Никитина предопределил октябрь 2017 года» - политолог Евгений Семенов
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