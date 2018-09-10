2018-09-10T17:30:55+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Подводим итоги выборов

Уверенную победу Никитина, данные по явке избирателей и обстановку в день голосования обсудили на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
Поделиться:
Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Фото: Александр ВоложанинГлеб Никитин избран губернатором Нижегородской области. Фото: Александр Воложанин
Изменить размер текста:

В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября. По словам председателя регионального избиркома Оксаны Кислицыной, больше всего голосов избирателей набрал Глеб Никитин - 67,75% (708 807 голосов). Обсуждаем итоги Единого дня голосования на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Результаты выборов закономерны и предсказуемы, победу Никитина предопределил октябрь 2017 года» - политолог Евгений Семенов

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги