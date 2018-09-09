Бездомные голосуют на выборах губернатора Нижегородской области 2018
В Нижегородском центре социально-трудовой реабилитации граждан 9 сентября сегодня непривычно шумно и многолюдно. Нет, местных там много всегда, а вот гостей, особенно с фото- и видеокамерами не так часто встретишь.
Все дело в том, что в единый день голосования на втором этаже центра на Гордеевской, 3/5 открылся избирательный участок, куда прийти и проголосовать за своего кандидата могут бездомные.
- У нас постоянно проживают шестьдесят два человека, из них проголосовали шестнадцать и один по списку, - рассказала член УИК №2385 Ольга Железнова. - Голосует те, у кого нет постоянной регистрации в Нижегородской области, но есть временная прописка. Если паспорт гражданина РФ отсутствует, мы к голосованию не допускаем… Откуда нам знать, что человек действительно гражданин России?
Ведут себя избиратели более чем смирно. Больше гражданскую позицию проявляют мужчины, женщин среди избирателей немного.
- В основном они ждут каких-то изменений в жизни, возлагают на нового губернатора большие надежды, - уточнила Ольга. - Одна, например, пришла и говорит: «Хочу, чтоб зарплата выросла, а цены все упали».
45-летнего инвалида-колясочника Николая на избирательный участок привез товарищ. Он же помогал въехать в кабинку для голосования, а после - опустить бюллетень в урну. Правда, члены комиссии все одергивали друзей: «Нельзя. Должен сам!». Правила едины для всех.
Николай говорит неразборчиво, запинаясь и тяжело дыша. Хотя, кажется, ему и сказать особо нечего. На все вопросы отвечает «Не знаю» и тихонько мотает головой.
- Так чего же вы ждете от выборов? Или просто от жизни?
- Не знаю… - снова ответил мужчина. - Все нормально. Живу.
А вот его знакомый Виктор, который также проживает на Гордеевке, все же попытался сформулировать, зачем пришел и проголосовал за понравившегося кандидата.
- Хочется, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Хоть немножечко. Надеюсь, мой кандидат, если победит, все изменит, - сказал бездомный. - А вообще хочется, чтобы было больше жилья! Чем больше его, тем лучше. Может, для нас что появится… Очень надеюсь.
С верой в лучшее на выборы приехала и 50-летняя Светлана. Она, как и Николай, передвигается исключительно на коляске. Конечно, ей хочется и свое жилье, и близких рядом, и чтобы была еда. Но самое большое желание - здоровые ноги, чтобы взять и пойти.
- К сожалению, один мой голос ничего не решает… Надо ведь, чтоб все сходили на выборы! Тогда у нас все получится, - чуть веселее заявила женщина.
Напомним, что избирательные участки в Нижегородской области работают 9 сентября до 20:00.
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