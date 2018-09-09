2018-09-09T18:50:57+03:00
Общество

Бездомные голосуют на выборах губернатора Нижегородской области 2018

Избирательный участок работает на Гордеевской улице, 3/5 [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Те, у кого есть постоянная прописка, к выборам на Гордеевке не допускаютсяТе, у кого есть постоянная прописка, к выборам на Гордеевке не допускаютсяФото: Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородском центре социально-трудовой реабилитации граждан 9 сентября сегодня непривычно шумно и многолюдно. Нет, местных там много всегда, а вот гостей, особенно с фото- и видеокамерами не так часто встретишь.

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

Все дело в том, что в единый день голосования на втором этаже центра на Гордеевской, 3/5 открылся избирательный участок, куда прийти и проголосовать за своего кандидата могут бездомные.

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

- У нас постоянно проживают шестьдесят два человека, из них проголосовали шестнадцать и один по списку, - рассказала член УИК №2385 Ольга Железнова. - Голосует те, у кого нет постоянной регистрации в Нижегородской области, но есть временная прописка. Если паспорт гражданина РФ отсутствует, мы к голосованию не допускаем… Откуда нам знать, что человек действительно гражданин России?

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

Ведут себя избиратели более чем смирно. Больше гражданскую позицию проявляют мужчины, женщин среди избирателей немного.

- В основном они ждут каких-то изменений в жизни, возлагают на нового губернатора большие надежды, - уточнила Ольга. - Одна, например, пришла и говорит: «Хочу, чтоб зарплата выросла, а цены все упали».

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

45-летнего инвалида-колясочника Николая на избирательный участок привез товарищ. Он же помогал въехать в кабинку для голосования, а после - опустить бюллетень в урну. Правда, члены комиссии все одергивали друзей: «Нельзя. Должен сам!». Правила едины для всех.

Николай говорит неразборчиво, запинаясь и тяжело дыша. Хотя, кажется, ему и сказать особо нечего. На все вопросы отвечает «Не знаю» и тихонько мотает головой.

- Так чего же вы ждете от выборов? Или просто от жизни?

- Не знаю… - снова ответил мужчина. - Все нормально. Живу.

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

А вот его знакомый Виктор, который также проживает на Гордеевке, все же попытался сформулировать, зачем пришел и проголосовал за понравившегося кандидата.

- Хочется, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Хоть немножечко. Надеюсь, мой кандидат, если победит, все изменит, - сказал бездомный. - А вообще хочется, чтобы было больше жилья! Чем больше его, тем лучше. Может, для нас что появится… Очень надеюсь.

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатора Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В Нижнем Новгороде бездомные голосуют на выборах губернатораФото: Анастасия НАЗАРОВА

С верой в лучшее на выборы приехала и 50-летняя Светлана. Она, как и Николай, передвигается исключительно на коляске. Конечно, ей хочется и свое жилье, и близких рядом, и чтобы была еда. Но самое большое желание - здоровые ноги, чтобы взять и пойти.

- К сожалению, один мой голос ничего не решает… Надо ведь, чтоб все сходили на выборы! Тогда у нас все получится, - чуть веселее заявила женщина.

Напомним, что избирательные участки в Нижегородской области работают 9 сентября до 20:00.

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