Супруги из Нижнего Новгорода приплыли на избирательный участок на яхте

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-09T13:49:42+03:00

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Девято сентября объявлено всероссийским днем голосования, но для 30-летних Алексея и Татьяны Мокшановых - это особенный день еще и потому, что ровно девять лет назад они в присутствии родных и близких поклялись любить друг друга в горе и радости, в богатстве и бедности… в общем, расписались! Глава семьи не растерялся и решил, что день выборов и годовщину свадьбы можно совместить и организовал для любимой небольшое приключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/667992" frameborder="0"></iframe> Супружеская пара из Нижнего Новгорода приплыла на выборы на яхте.Анастасия НАЗАРОВА

Алексей и Татьяна познакомились в студенческие годы. Она училась в ННГУ имени Лобачевского на историка, он - в другом вузе на психолога.

- Со мной в одной группе учился лучший друг Леши. Он-то нас и свел, - рассказала Татьяна.

- Я очень часто у них был, едва ли не чаще, чем у себя в институте, - вспоминает Алексей. - У нас все закрутилось и продолжается уже девять лет! Надеюсь, нас ждут долгие годы вместе.

Алексей устроил любимой настоящий сюрпризФото: Анастасия НАЗАРОВА

Счастью Татьяны не было пределаФото: Анастасия НАЗАРОВА

Свадьба влюбленных состоялась 09.09.2009, правда, оба уверяют, что не планировали расписываться в красивую дату, так совпало.

- Воля случая, - хором ответили супруги и рассмеялись.

Очень трогательный моментФото: Анастасия НАЗАРОВА

Невероятные эмоцииФото: Анастасия НАЗАРОВА

День икс они помнят как сейчас: был дождь, а потом солнце. Оттого красивое свадебное платье сначала хорошенько намокло, затем высохло.

- Все было прекрасно. Были и слезы, и улыбки. Теперь у нас за плечами девять лет счастливой и насыщенной супружеской жизни, - отметила Татьяна.

- Соглашусь, - заулыбался Алексей.

Оказалось, каждую годовщину глава семьи придумывает для любимой что-нибудь эдакое. То какие-то записочки пишет, то приглашает куда-нибудь. Но чтобы походить под парусом по Волге… Такого прежде не было!

Перед путешествием пара пошла на выборыФото: Анастасия НАЗАРОВА

На избирательном участке чета Мокшановых чувствовали, будто снова находятся в ЗАГСеФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Возможно, я когда-то обронила фразу, что хочу поплавать на яхте, а Леша, возможно, запомнил. Вообще я все детство провела на побережье океана на Камчатке. И для меня вода - это нечто живое, неотъемлемая часть меня, - призналась героиня.

Хотя идея отправиться в круиз по воде возникла давно. По словам затейника Алексея, подвернулся случай и подумал: «Почему бы не сегодня!»

Делают выбор...Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Кажется, выбор сделан!Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Супруги все делают вместе!Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В общем, речное путешествие стало для Татьяны настоящим сюрпризом. С утра пораньше 9 сентября ей пришла смс-ка от мужа: «Дорогая, будь к девяти у катера “Герой”. Нарядись». В назначенное время в назначенном месте он ждал свою ненаглядную с букетом белых роз.

- Это волшебно, нет слов, - расчувствовалась девушка.

А после голосования семейная пара отправилась в путешествие по ВолгеФото: Анастасия НАЗАРОВА

Пожалуй, такого романтичного дня выборов в Нижегородской области не было никогдаФото: Анастасия НАЗАРОВА

Перед отправлением в мини-тур по Волге супруги Мокшановы заглянули на избирательный участок.

- Мы пришли выразить свою гражданскую позицию, поучаствовать в будущем нашего региона. Поэтому, несмотря на то, что у нас сегодня годовщина свадьбы, пришли и проголосовали, - добавил Алексей.

- Пожалуй, это самые красивые выборы, - добавила Татьяна.

Алексей и Татьяна прекрасная пара!Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Пожелаем им счастливого пути...Фото: Анастасия НАЗАРОВА

По словам капитана яхты «Блюмарин» Александра Кафтаева, ему впервые довелось участвовать в таком необычном мероприятии в день выборов. А на вопрос журналистов, почему парус у яхты не красного цвета, молодой человек раскрыл небольшую тайну: «Алые паруса для яхтсменов - моветон».