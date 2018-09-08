С 8 сентября Пролетарское кольцо прекратило свое существование

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-08T16:50:19+03:00

Кольцо разомкнули, поставив ограждение из бетона Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Схему движения поменяли в ночь на субботу, когда дороги более-менее свободны

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8 сентября Пролетарское кольцо прекратило свое существование. Кольцо разомкнули, поставив ограждение из бетона, а дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя открыли. Схему движения поменяли в ночь на субботу, когда дороги более-менее свободны.

Изменения повлекли за собой и возникновение новой схемы проезда. Движение по кругу от улицы Переходникова в сторону Мызинского моста и проспекта Ленина теперь запрещен.

Схему движения поменяли в ночь на субботу, когда дороги более-менее свободныФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Таким образом, со стороны улицы Переходникова к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. Движение по кругу между улицей Переходникова и проспектом Ленина будет закрыто.

От микрорайона Соцгород Автозаводского района в направлении Мызинского моста необходимо ехать по Лесной улице, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или улицу Райниса.

Дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя открылиФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижегородцы изменениям рады, но считают, что часы-пик в понедельник покажут — как нововведение справится с большим потоком машин.

По мнению нижегородцев, кольцо на Пролетарке было одной из самых аварийных развязок в России.