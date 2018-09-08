Четверо нижегородских школьников стали победителями проекта «ПатриУм»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-08T10:27:59+03:00

Конкурсы были посвящены культурной, научной, спортивной тематике, лингвистике, волонтерству и благотворительности

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Четверо нижегородских школьников стали победителями проекта летней школы «ПатриУм». Максим Густов из Павлова занял первое место в конкурсе "Путевые заметки", Валентина Жадеева из Нижнего Новгорода одержала победу в конкурсе перевода.

Степанида Красножен (3 место в конкурсе "Наука - будущее России", 3 место в конкурсе "Дорогою добра", МБОУ "Комаровская школа"), Егор Швачко (2 место в конкурсе "Спортивная мини-энциклопедия", 3 место в конкурсе "Животные красной книги России", гимназия № 25 имени А.С. Пушкина г. Нижний Новгород).

- В целях культурного развития детей, Институтом гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО) на средства президентского гранта был реализован проект «ПатриУм», в рамках которого прошли 30 оригинальных конкурсов. Интеллектуальные состязания были посвящены культурной, научной, спортивной тематике, лингвистическому направлению, разработке социально важных проектов, а также волонтерству и благотворительности, - пояснили организаторы летней школы.

Справка

Победители конкурсов – 137 активных талантливых школьников из разных субъектов Российской Федерации – были приглашены на три дня в Москву на летнюю школу «ПатриУм».

Программа обучения в летней школе включала лекции, мастер-классы, круглые столы, встречи с профессионалами. Участники посетили тренинг по развитию социальных навыков с помощью моделирования и конструирования, мастер-классы «Визуализация информации» и «Секреты телевизионного интервью», а также послушали лекцию «Литература сквозь века».