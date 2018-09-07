Аллегорическая абстракция и разговор с домофоном: новые выставки в нижегородском «Арсенале»
Три новых экспозиции откроются в Кремле 11 сентября
руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Алиса СавицкаяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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11 сентября в нижегородском «Арсенале» (Кремль, корп.6) открывается тройной вернисаж: выставка московской студии шелкографии, выставка аллегорической абстракции и выставка художников-участников инклюзивного клуба «Вместе». Чем примечательны эти выставки, рассказала руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Савицкая на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Аллегорическая абстракция и разговор с домофоном: новые выставки в нижегородском «Арсенале»
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