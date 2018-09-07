Ольга Щетинина о Стратегии развития Нижегородской области и осенней сессии Заксобрания
Заместитель председателя Заксобрания призвала жителей области 9 сентября проголосовать за Стратегию развития региона
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
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Ольга Щетинина о Стратегии развития Нижегородской области и осенней сессии Заксобрания
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