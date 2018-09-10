2018-09-10T18:38:02+03:00
Общество

Нижегородка сбагривает свою двухлетнюю дочь чужим женщинам и уходит, не расплатившись

Как сообщила хитрая мать, для этого она нарочно выискивает нянь, устроенных неофициально
Светлана СТРОКАН
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Женщина уже давно обманывает наивных нижегородских няньЖенщина уже давно обманывает наивных нижегородских няньФото: Соцсети
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Нижегородка оставила свою двухгодовалую дочку на попечение няни и ушла, не заплатив. Женщина обещала забрать ребенка в 6 утра, но пришла только в час дня.

- Я — мама в декрете и подрабатываю няней. Всегда мне попадались адекватные люди, до этого момента, — рассказала Евгения Куликова.

Юлия Асланян увидела объявление об услугах няни и обратилась к Евгении с просьбой последить за ребенком ночью.

Девушка ничего не заподозрила и в восемь утра, не получив ни одного звонка от мамы, написала сама, что дочка проснулась. Ответа не последовало. Дозвониться получилось только после 11, а двухгодовалую Ксюшу забрали и вовсе в час дня.

Когда непунктуальная мама сообщила Евгении, что в данный момент с собой нет денег. То няня согласилась подождать до вечера. Но Юлия исчезла вместе с обещанием заплатить.

От наглости хитрой мамаши у Евгении Куликовой не нашлось что ответить Фото: Соцсети

От наглости хитрой мамаши у Евгении Куликовой не нашлось что ответитьФото: Соцсети

- Прошло пару недель, а воз и ныне там. Будьте аккуратнее с этой мошенницей. Знаю, что сама виновата.

На сообщения женщина ответила:

- Девушка, за что платить? Я нарочно выискивала мам, которые нелегально зарабатывают.

«Комсомольская правда» попыталась дозвониться хитрой маме, но женщина пока не берет трубку.

Женщина обещала забрать ребенка в 6 утра, но пришла только в час дня. Платить и вовсе отказалась Фото: Соцсети

Женщина обещала забрать ребенка в 6 утра, но пришла только в час дня. Платить и вовсе отказаласьФото: Соцсети

Нижегородцев, обманутых женщиной (как оказалось, случай не единичный) волнует уже вопрос не денег, а легкомысленность, с которой Юлия оставила своего малолетнего ребенка у чужого человека.

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