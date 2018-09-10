Владимир Панов представил новую структуру администрации Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-10T18:27:48+03:00

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То, что структура администрации Нижнего Новгорода в ближайшее время претерпит существенные изменения, в коридорах власти поговаривали давно. И вот, наконец, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил журналистам новую структуру администрации.

- Самым серьезным изменением в структуре стало сокращение одного заместителя – теперь их состав уменьшился с восьми до семи человек, - сообщил Владимир Панов на специальном брифинге. – В прежней организационной структуре был отдельный заместитель, который отвечал за экономику и взаимодействие с предпринимателями. Но за последние три месяца была подготовлена серьезная реформа, предполагающая передачу полномочий по нестационарным объектам торговли районам. Теперь эта услуга будет оформлятьсячерез МФЦ, а затем рассматриваться на районной комиссии. Если предприниматель не согласен с ее решением, то его мнение будет рассматриваться уже на отдельной согласительной комиссии, в состав которой войдут представители городской администрации. В результате, им остается только функция контроля за работой районных администраций.

Кроме того, в соответствии с новой структурой городской администрации планируется упразднить управление главного архитектора Нижнего Новгорода. Его функцию возьмут на себя специалисты Института развития городской среды Нижегородской области. Кстати, сейчас они занимаются разработкой дизайн-кода города и единых принципов оформления нестационарных объектов торговли. Впрочем, в новой структуре будут не только сокращения, но и новые должности. К примеру, у главы города появятся советники.

- За последние три месяца мы прошли серьезный путь к проектному управлению, - напомнил Владимир Панов. - Появилась необходимость в сотрудниках, которые могли бы специализироваться на одном направлении или на конкретном проекте. Например, на вопросах экологии или образования.